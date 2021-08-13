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Финансовый маркетплейс будет доступен в России до конца 2021 года

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:02
Экономика
Финансовый маркетплейс будет доступен в России до конца 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Россияне смогут оформить кредит в различных финансовых учреждениях удаленно в рамках одной платформы. Разработка такого маркетплейса должна завершиться до конца текущего года.

За создание сервиса отвечает Банк России. Когда проект будет готов, жителям страны дадут возможность приобретать широкий спектр банковских продуктов без привязки к офису кредитной организации, сообщает «Российская газета».

«Опыт выдачи потребкредитов через маркетплейс будет детально проанализирован, и впоследствии через него можно будет оформить и ипотеку», — поделились планами в ЦБ.

Эксперты отмечают, что основными конкурентами для такого типа сервисов являются экосистемы, которые связаны с кредитными организациями через небанковские сервисы.

Для успешной реализации проектов такого типа стране нужен высокий уровень «технологической готовности». Цифровой потенциал России стал основной темой обсуждения в Медиацентре «Патриот».

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