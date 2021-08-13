МИД России объяснил BBC причину непродления визы для журналистки Рейнсфорд

Москва, 13 августа. Министерство иностранных дел России объяснило британской медиакомпании BBC причину отказа в продлении рабочей визы журналистке Саре Рейнсфорд.

Комментарий по отказу представителю британских СМИ дала официальный представитель российского международного ведомства Мария Захарова. Подробности решения спикер МИД РФ комментировать отказалась, но заметила, что ими располагают в BBC, поэтому скоро все детали решения станут известны.

«Могу сказать, что представителям ББС, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ироничном ключе прокомментировала жесткое подавление массовых беспорядков в Вильнюсе. Представитель российского международного ведомства пошутила, что литовским силовикам не хватило «либерального флера» при исполнении служебных задач.