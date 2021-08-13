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«Счастье свободы»: российские инструкторы поздравили жителей ЦАР с Днем независимости
ЦАР
«Счастье свободы»: российские инструкторы поздравили жителей ЦАР с Днем независимости
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 13 августа. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил центральноафриканцев с Днем независимости.

Представитель российских инструкторов, обучающих личный состав национальной армии, полиции и жандармерии Центральноафриканской Республики, опубликовал слова поддержки на странице официальной группы организации в социальной сети «ВКонтакте».

 

«Я и мои коллеги — инструкторы, работающие в ЦАР, обучающие защищать народ республики, искренне поздравляем с этим праздником каждого жителя. Те, кто прошел сквозь ад, войну и тиранию, знают, какое это счастье — быть свободным. Вы отвоевали свою страну и храните ее с достоинством и доблестью. О подвиге, который вы совершили в этом году, знает весь мир!» — написал Иванов.

«Счастье свободы»: российские инструкторы поздравили жителей ЦАР с Днем независимости
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От лица всех инструкторов он также пожелал африканскому народу стойкости и отметил, что каждый центральноафриканец должен и будет чувствовать себя в безопасности на родной земле. Ранее ФАН сообщал, что Центр культуры приготовил для жителей страны масштабный праздник на День независимости.

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африка день независимости цар российские инструкторы
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