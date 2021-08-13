Народные умельцы или злые гении: левши в истории человечества

Издавна на левшей смотрели недоверчиво и косо. Часто это порождало у детей самый настоящий комплекс неполноценности, их пытались переучить пользоваться правой рукой вместо левой, травмировали их психику. На Руси к леворуким относились подозрительно, в Древнем Риме им не доверяли и боялись их, в Германии их неохотно брали на работу, а в Японии мужчина мог спокойно развесить с женой, узнав, что она левша. Только к концу XX века дискриминация левшей в мире стала сходить на нет, а сущность этого явления стали понимать, и относиться к нему спокойно.

По статистике, одна десятая населения Земли — левши. Несмотря на трудности, с которыми они сталкивались во все времена, среди них всегда было много высокоинтеллектуальных и талантливых людей. Левши становились великими правителями и политиками, успешными бизнесменами, актерами и музыкантами, гениальными мыслителями и спортсменами.

Среди леворуких политиков — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Уинстон Черчилль, Фидель Кастро и Махатма Ганди, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Немало легендарных левшей и в музыке. Это композиторы Людвиг Ван Бетховен и Сергей Рахманинов, великий гитарист Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Эминем и Стинг, а также солисты легендарных The Beatles — Ринго Стар и Пол Маккартни.

Левой рукой свои гениальные книги писали Александр Пушкин и Марк Твен, Франц Кафка и Ганс Христиан Андерсен, Лев Толстой, Льюис Кэрролл и другие.

В мире науки тоже было немало выдающихся ученых-левшей — это Альберт Эйнштейн и Никола Тесла, Исаак Ньютон и Иван Павлов, супруги Пьер и Мария Склодовская-Кюри.

В Международный день левшей люди с этой врожденной особенностью призывают всех «праворуких» попробовать делать все левой рукой, ведь так можно отлично повеселиться и достичь взаимопонимания. Также в этот день левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.