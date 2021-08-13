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Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитую певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице. Теперь она будет продолжать лечение на дому с профессиональной помощью. Об этом ФАН рассказала Яна Богушевская, пиар-менеджер МакSим.

Поп-исполнительницу МакSим госпитализировали в середине июня с тяжелым поражением легких и ввели в состояние комы. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательный. Несколько недель она находилась в искусственной коме.

Представители МакSим 3 августа сообщили, что певица в сознании и идет на поправку, а 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату. И вот сегодня, 13 августа, знаменитую исполнительницу выписали после двух месяцев в больнице. Об этом ФАН рассказала пиар менеджер МакSим.

«Ее сегодня выписали. Она приняла решение проходить дальнейшее лечение на дому с профессиональной помощью. В Москве. Ей нельзя вообще минимум год летать и предпринимать какие-то активности», — рассказала Яна Богушевская.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что концертов и новых песен МакSим не будет по меньшей мере год — врачи строго запретили артистке физическую нагрузку. Певице предстоит долгая терапия. Кроме того, после полутора месяцев комы она «не готова к публичному вниманию».

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Все новости / Шоу-бизнес / Певицу МакSим выписали после двух месяцев в больнице
макsим коронавирус богушевская
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