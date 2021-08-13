Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!

Известный российский актер кино и телевидения Владимир Сычев заявил ФАН, что с большим уважением относится к своему коллеге и тезке Вдовиченкову.

Уроженец Москвы в эксклюзивном интервью рассказал, когда и на каком фильме они познакомились, как вместе шутят на съемках, а также когда можно ждать премьеры их нового совместного проекта.

— Владимир, недавно общались с вами по поводу вашего «полтинника» (6 июня). А теперь 50-летний юбилей у вашего коллеги и тезки Владимира Вдовиченкова. Вы же с ним не в одном проекте вместе снялись?

— Вовка — красавчик! Я к нему с огромным уважением отношусь. Да, мы с ним много лет уже знакомы, не один проект вместе отработали, и не два. Сейчас вот скоро, в сентябре, будет премьера нового сериала с нашим участием.

— «Ресторан по понятиям» имеете в виду?

— Да.

— Пока что не было еще никакой информации об этом.

— Ну, вроде как собирались делать премьеру в сентябре, а как там все будет, что они там надумают, не знаю…

— То есть уже все отсняли, и сериал полностью готов? Осталось только показать его зрителю, как я понимаю?

— Да, поскольку у режиссера Сарика Андреасяна]все быстро делается, не думаю, что возникнут какие-то задержки.

Фото - Пресс-служба компании «Большое кино» /

— Но вернемся, однако, к Вдовиченкову. Как вам работалось и работается с тезкой?

— Мне с ним очень комфортно. Всегда все профессионально, душевно, что на [съемочной] площадке, что вне ее. У нас с Вовой такие хорошие, товарищеские, дружеские отношения. Мы ж не первый год уже знакомы. Познакомились на первом «Бумере».

— Снятый в 2003 году фильм считается уже культовым сейчас.

— Конечно.

— Вы оба — Владимиры Владимировичи. Есть еще в нашей стране несколько очень известных Владимиров Владимировичей. Как-то, случаем, не шутите на сей счет?

— Ну, если только так: «Здрасьте, Владимир Владимирович!» — «Здрасьте, Владимир Владимирович!» И спрашиваешь у людей: «Хотите кто-нибудь желание загадать? Вставайте между двумя Владимирами Владимировичами».

— В общем, что пожелаете Вдовиченкову на 50-летний юбилей?

— Я желаю ему долгих-долгих лет жизни, замечательных ролей, того, чего он сам хочет, и чтобы все у него было хорошо!

Фото - Пресс-служба компании «Большое кино» /

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусеве, что в Калининградской области. В 1997-м поступил во ВГИК (мастерская Георгия Тараторкина), который окончил в 2001 году.

Популярность пришла к нему после главных ролей, сыгранных в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Также в активе заслуженного артиста РФ (2012) такие проекты, как «Разведчицы», «Однажды в Ростове», «Курсанты», «Рэкетир», «Нелюбовь», «Салют-7» и «Левиафан».

Одна из последних работ Вдовиченкова — «Батя». В этой кинокартине он сыграл вместе со своей женой (пятой по счету) актрисой Еленой Лядовой.

С Владимиром Сычевым он снимался в «Бумере», сериале «Близкие» и фильме «Дорогой папа». Скоро состоится премьера «Ресторана по понятиям».

Ранее стало известно, что на телеканале «Суббота!» начался показ популярного турецкого многосерийного проекта «Постучись в мою дверь».