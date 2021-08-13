Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:36
16:36
Латинская Америка
Лесные пожары перекинулись на Боливию
16:36
Происшествия
Депутат Редькин мог совершить убийство под воздействием алкоголя
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
Все новости

Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:39
Интервью
Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!
Фото - Пресс-служба компании «Большое кино»  / 

Известный российский актер кино и телевидения Владимир Сычев заявил ФАН, что с большим уважением относится к своему коллеге и тезке Вдовиченкову.

Уроженец Москвы в эксклюзивном интервью рассказал, когда и на каком фильме они познакомились, как вместе шутят на съемках, а также когда можно ждать премьеры их нового совместного проекта.

— Владимир, недавно общались с вами по поводу вашего «полтинника» (6 июня). А теперь 50-летний юбилей у вашего коллеги и тезки Владимира Вдовиченкова. Вы же с ним не в одном проекте вместе снялись?

— Вовка — красавчик! Я к нему с огромным уважением отношусь. Да, мы с ним много лет уже знакомы, не один проект вместе отработали, и не два. Сейчас вот скоро, в сентябре, будет премьера нового сериала с нашим участием.

— «Ресторан по понятиям» имеете в виду?

— Да.

— Пока что не было еще никакой информации об этом.

— Ну, вроде как собирались делать премьеру в сентябре, а как там все будет, что они там надумают, не знаю…

— То есть уже все отсняли, и сериал полностью готов? Осталось только показать его зрителю, как я понимаю?

— Да, поскольку у режиссера Сарика Андреасяна]все быстро делается, не думаю, что возникнут какие-то задержки.

Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!
Фото - Пресс-служба компании «Большое кино»  / 

— Но вернемся, однако, к Вдовиченкову. Как вам работалось и работается с тезкой?

— Мне с ним очень комфортно. Всегда все профессионально, душевно, что на [съемочной] площадке, что вне ее. У нас с Вовой такие хорошие, товарищеские, дружеские отношения. Мы ж не первый год уже знакомы. Познакомились на первом «Бумере».

— Снятый в 2003 году фильм считается уже культовым сейчас.

— Конечно.

— Вы оба — Владимиры Владимировичи. Есть еще в нашей стране несколько очень известных Владимиров Владимировичей. Как-то, случаем, не шутите на сей счет?

— Ну, если только так: «Здрасьте, Владимир Владимирович!» — «Здрасьте, Владимир Владимирович!» И спрашиваешь у людей: «Хотите кто-нибудь желание загадать? Вставайте между двумя Владимирами Владимировичами».

— В общем, что пожелаете Вдовиченкову на 50-летний юбилей?

— Я желаю ему долгих-долгих лет жизни, замечательных ролей, того, чего он сам хочет, и чтобы все у него было хорошо!

Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!
Фото - Пресс-служба компании «Большое кино»  / 

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусеве, что в Калининградской области. В 1997-м поступил во ВГИК (мастерская Георгия Тараторкина), который окончил в 2001 году.

Популярность пришла к нему после главных ролей, сыгранных в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Также в активе заслуженного артиста РФ (2012) такие проекты, как «Разведчицы», «Однажды в Ростове», «Курсанты», «Рэкетир», «Нелюбовь», «Салют-7» и «Левиафан».

Одна из последних работ Вдовиченкова — «Батя». В этой кинокартине он сыграл вместе со своей женой (пятой по счету) актрисой Еленой Лядовой.

С Владимиром Сычевым он снимался в «Бумере», сериале «Близкие» и фильме «Дорогой папа». Скоро состоится премьера «Ресторана по понятиям».

Ранее стало известно, что на телеканале «Суббота!» начался показ популярного турецкого многосерийного проекта «Постучись в мою дверь».

Вернуться назад

Все новости / Интервью / Актер Владимир Сычев о юбиляре, коллеге и тезке Вдовиченкове: Вовка — красавчик!
кино день рождения владимир вдовиченков владимир сычев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru