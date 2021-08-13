За что побили Невзорова. Колонка Сергея Малинковича

Православный активист ударил бывшего репортера Александра Невзорова. За что? Ответить можно кратко — за беспринципность. А можно назвать это и другим словом, но закон о СМИ не позволяет.

С ностальгией вспоминается Александр Невзоров конца 80-х — 90-х годов. То было страшное, но романтическое время. Невзоров тогда ворвался в нашу жизнь, в жизнь разваливающейся, живущей в нарастающей тревоге страны, в первую очередь в жизнь ленинградцев, своими необычными репортажами. И хотя либеральные журналисты программы «Взгляд» пытаются уверить, что именно они дали Невзорову путевку в информационную жизнь, это не так.

К моменту выхода интервью Александра Невзорова во «Взгляде», талантливого и дерзкого репортера уже хорошо знали ленинградцы и все, кто принимал передачи Ленинградского телевидения. Оно было очень популярным в стране, поскольку имело свой стиль, оригинальную подачу еще в непробиваемые 70-е годы. Невзоров мгновенно завоевал внимание и даже любовь зрителей. Люди разных поколений спешили к телеэкранам, заслышав приметную мелодию программы «600 секунд» — новостной передачки Невзорова.

Сейчас, уже будучи умудренными опытом жизни в информационном обществе людьми, мы понимаем, что просто так ничего не бывает. Кто дал Невзорову прайм-тайм? Кто допустил человека, по существу лишенного профессиональной подготовки (но наделенного от природы большим талантом репортера), к эфиру? Кто сливал ему инфу? Была ли это спецоперация советских спецслужб или политической игрой национал-патриотической «партии» в тогдашнем руководстве Ленинграда? Сейчас трудно сказать, но, безусловно, тот факт, что Невзоров родился в семье генерала МГБ, предполагает его тесные связи с «конторой».

Путь Невзорова был столь извилист, что понять, на каком этапе он превратился в одного из самых талантливых и конъюнктурных журналистов перестроечной эпохи, крайне сложно. Будущий властитель дум был певчим в церковном хоре, каскадером, помощником санитара, литературным секретарем, объездчиком лошадей в колхозе. Молодой человек искал себя — это нормально.

Но так в СССР жили немногие, и позволялось так жить немногим. Видимо, богатый к 1987 году жизненный опыт, наработанные — в том числе и по семейной отцовской линии — связи и дали возможность Невзорову попробовать себя в новостной программе, которая по выходу просто-таки взорвала сознание зрителей.

Мы чувствовали себя не обитателями серого позднесоветского Ленинграда с его нарастающим объемом бытовых проблем и аферами кооператоров, а жителями Чикаго или Нью-Йорка, которым в прямом эфире сообщают о пульсирующей жизни огромного мегаполиса. Отсматривал ли Невзоров западную криминальную хронику или сам придумал формат, точнее — за него его придумали, в «600-ста секундах» все сошлось одно к одному. Ведущий с мужественным и даже красивым лицом, запоминающимся тембром голоса, щедрые театральные эффекты, что было необычно и ново для советского новостного формата, а главное — критическая манера освещения событий и множество жареных фактов.

Невзорову горячо симпатизировали работяги и ИТР. В него влюблялись женщины. Ему подражали подростки. За него переживали ветераны войны и труда. Снисходительно-поощрительно поглядывала на «секунды» придирчивая гуманитарная и творческая ленинградская интеллигенция.

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О чем, собственно, говорил Невзоров в своих выпусках? О том, что все сволочи. Партаппаратчики шикуют и покупают подержанные «мерседесы». Завмаги прячут дефицит. На мясокомбинате воруют и не докладывают мяса. А город Ленина кишит бандитами.

Люди чувствовали, что смелый и прямой журналист говорит им правду, ведь по официальным новостным программам рассказывали про ход «Перестройки и ускорения», про инициативы народных депутатов — бывших завлабов и преподавателей, а все это было народу уже до лампочки: шел 88-й год, и распад страны неумолимо приближался.

В Невзорова стреляли, и телезрители были возмущены, были готовы как один встать за любимого репортера. И лишь немногие задались вопросом, как могло случиться, что пули врагов прошли по касательной, не задев жизненно важные органы. Да, собственно, вообще ничего не задев, кроме сердец романтичных телезрительниц.

Потом вдруг в передачах Невзорова появилась и стала звучать все громче нотка национал-патриотизма. В отличие от скучных заявлений секретарей Ленинградского обкома КПСС вроде Бориса Гидаспова или Юрия Белова, Невзоров иллюстрировал стихийный эмоциональный национал-патриотизм живописными инсталляциями. Припоминаю неоднократные отсылки к православным символам и бегающих туда-сюда по экрану крыс, танцующих распутных дев, призванных показать деградацию и мародерство как стиль поведения врагов России.

Врагами, по Невзорову, были те, кем был недоволен зритель. Когда продукты из перестроечных магазинов совсем пропали — Невзоров обрушился на самые верхи городской парторганизации и защищал правдоруба Анатолия Собчака. Когда после либерализации цен 1992 года зрители стали недовольны Собчаком — «600 секунд» стали критиковать петербургского мэра.

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Что Невзоров был в патриотической оппозиции — правда. Он появлялся рядом с Александром Прохановым, входил во всяческие Фронты национального спасения и Русские соборы. Некоторые колеблются вместе с линией партии — Невзоров колебался вместе с линией общественного мнения, народного недовольства.

Все большая натуралистичность передач Невзорова, которые из новостей стремительно превращались в короткометражные фильмы ужасов, группировала вокруг «600 секунд» и их основного ведущего совершенно определенную группу людей — экзальтированных, ошарашенных и растерянных лихими 90-ми, людей, чье сознание безнадежно запуталось в поисках правды и того, кто прав и кто виноват.

С телевидения Невзорова погнали демократы. Александр Глебович поставил на Верховный совет РСФСР в его противостоянии с президентом Борисом Ельциным и проиграл. Белый дом тогда поддерживали многие россияне, в основном — ограбленные либералами бедняки. Дело было не в лидерах Верховного совета: Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой симпатий и доверия особенно ни у кого не вызывали. Депутаты декларировали верность Конституции РСФСР, системе Советов — а это было единственное, что осталось тогда от осколков СССР.

Многие из защитников Белого дома погибли под огнем танков, посланных ельцинской властью. Точного числа жертв мы не знаем до сих пор. По странному стечению обстоятельств Александр Невзоров не был среди защитников Дома советов в роковые дни. Он поплатился тем, что демократическая фурия ленинградского ТВ Бэлла Куркова закрыла его программу как сочувствующую восстанию.

Гонимый журналист всплыл на Первом канале и долго еще выпускал там разные телепрограммы в стиле «600 секунд», но уже без былой популярности. Интересна судьба людей, работавших в легендарной программе вместе с Невзоровым, — Вадима Медведева, Светланы Сорокиной, Сергея Гуляева. Все они явно с трудом пробились в рейтинговую программу и стремились получить максимум выгод от совместной работы с прославленным Невзоровым. Все они рано или поздно покинули программу, отзываясь о своем шефе крайне неблагоприятно.

Более-менее сдержанно высказывался Вадим Медведев, но он ушел раньше всех — в июле 1991-го. Некогда бывшая звездой ельцинского телевидения, а теперь коротающая время на либеральной радиостанции Светлана Сорокина заявляла:

«Возможно, Невзорова просто купили. А может быть, предложили выгодное политическое будущее, и он купился на это. Но его мировоззрение и политические ориентиры изменились в одночасье. Я не поддержала его взгляды, начался конфликт. Он становился все более раздражительным, угрожал, что уволит меня, если я не буду поддерживать его линию. Не отпускал меня, опять угрожал, что, если я уйду, испортит мне карьеру, закроет все пути на питерском телевидении. В результате я просто сбежала от него в Москву».

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Откровения бывшей ведущей, которая, прямо скажем, ничем особенным ленинградцам в эфире не запомнилась, больше напоминают мемуары жены ревнивого ближневосточного шейха, чем комментарий к творческим спорам. А вот, что говорил о своем коллеге другой соведущий «600 секунд», Сергей Гуляев, прошедший удивительный путь от крайнего национал-патриота до прозападного «яблочника»:

«Невзоров — полностью деградировавшая личность. Со своим лошадиным и конским дерьмом и собачьим калом, в котором он живет, он сам во все это превращается. Такого поноса мыслей я очень давно не слышал. Невзоров просто поступил в услужение Валентине Матвиенко и выполняет грязную заказную работу».

Тут речь идет, конечно, о совсем ином времени. Примечательно, что ужиться с Невзоровым никто не смог. Молодые журналисты шли под крыло к «Глебычу», чтобы погреться в лучах его славы и с его помощью продвинуться на ниве телеискусства, но правда в том, что Невзоров лишь расчетливо использовал каждого, кто появлялся в его орбите, в своих интересах.

Так произошло и в уникальной политической карьере Невзорова. Явно консультируемый извне репортер (да и сам не дурак) понял, что с демократами связываться нельзя, а в коммунистах Геннадия Зюганова с их дисциплиной и боязнью личной конкуренции руководителями партии долго не усидеть. Вот и выбрал лихой наездник срединную национал-патриотическую нишу, безошибочно играя на крайне болезненных для советского и русского сознания темах — потери Прибалтики и судьбы рижского ОМОН, добровольцах наших в горячих точках, Чеченской войны…

Электорат был им самим собран многолетним пребыванием в телевизионном эфире, и Невзоров без особенных проблем четыре раза избирался депутатом Государственной думы, представляя себя как лидер движения «Наши». Не всякий профессиональный политик может похвастаться столь долгим пребыванием в парламенте. Особенно если, как это делал Александр Глебович, на заседаниях законодательного органа практически не появляться. И это — без явной поддержки какой-либо политической партии.

Невзоров, действительно, — очень талантливый человек, и талант его был разносторонним. Впрочем, тратил свои таланты Невзоров исключительно на себя любимого.

Prt Scr youtube.com / вДудь

Когда без крупной политической партии побеждать на выборах в округе стало практически невозможно, Невзоров, гарантировав себе депутатскую пенсию и 14 лет получая министерскую зарплату, не выходя на работу, без лишнего шума прекратил политическую карьеру.

Когда в обществе стали раздаваться критические высказывания в адрес РПЦ, Невзоров, певший в церковном хоре, объявил себя воинствующим атеистом. Когда нынешняя российская власть была на пике популярности, Невзоров был доверенным лицом главы государства. Сейчас — ведет умеренно-оппозиционные передачи на упомянутой либеральной радиостанции и от анализа жизни людей все больше переключается на лошадей. А в эфирах говорит, что все сволочи. Как некогда в течение «600 секунд».

Бывшие соратники Невзорова по движению «Наши» плачутся, что руководитель ими воспользовался, предал, мол, и бросил, что движение нужно было только для поддержания депутатского мандата. И так об этом обаятельном злодее — что, мол, использовали и бросили — говорят все, кто с ним работал. Так могли бы сказать и большинство телезрителей программы «600 секунд». Но в своей наивности и доверчивости взрослые люди виноваты сами.

А что говорит сам Невзоров? В 2003 году Александр Невзоров в одном интервью заявил, что очень стыдится за «эпоху «Секунд», так как, по его словам, «будучи охмелен собственным успехом, разрушил много судеб».

Похоже, за это, а вовсе не только за глумление над православием активист и съездил Глебовичу по мордам. Но опытный и хитрый Невзоров проявил публичную кротость и попросил полицейских отпустить обидчика. Вероятно, теперь ему нужно амплуа не разрушителя судеб, а доброго и не помнящего зла человека. Я же, будучи петербургским зрителем со стажем и наблюдая за карьерой Невзорова с самого рождения «600 секунд», убежден, что более чем чьи-либо судьбы — он своей беспринципностью разрушил собственные талант и репутацию.

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