Власти Канады направят спецназ для охраны посольства страны в Кабуле

Кабул, 13 августа. Канадский спецназ отправится в столицу Афганистана для охраны посольства страны до тех пор, пока там будет осуществляться эвакуация персонала.

Согласно информации агентства AFP, войска специального назначения будут охранять посольство до его закрытия и полной эвакуации дипломатов. Данных о возможной численности канадских войск пока нет.

Напомним, власти Соединенных Штатов в четверг объявили о сокращении числа дипломатов своего посольства в столице Афганистана. Американские военные будут обеспечивать безопасность персонала в ходе эвакуации. На данный момент известно, что в ближайшее время для этой цели в Кабул временно будут переброшены около 3000 военнослужащих ВС США.

Ранее журналисты зарубежных изданий сообщили, что члены Совета НАТО созвали экстренное заседание, в ходе которого на обсуждение будет вынесена ситуация в Афганистане.

Накануне замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров рассказал, как поступит Россия, если талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) захватят Кабул, передает «Царьград».