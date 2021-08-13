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Попытки недобросовестных коммерсантов обмануть россиян возмутили депутата Журавлева

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:53
Общество
Попытки недобросовестных коммерсантов обмануть россиян возмутили депутата Журавлева
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 августа. База ФАС должна включать в себя общественную мониторинговую службу. Такое мнение озвучил депутат Госдумы, глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Ценообразование в торговых сетях должно контролироваться. В этой сфере давно следует навести порядок, уверен политик.

«Более того, необходимо создать на базе ФАС и с участием граждан постоянно действующую антимонопольную мониторинговую общественную службу, которая бы вела постоянный контроль за ценами на товары первой необходимости», — добавил Алексей Журавлев.

Недобросовестные коммерсанты хотят наживаться на простых россиянах. Такие попытки нужно оперативно блокировать, отметил депутат.

Недавно покупатели пожаловались на рост цен в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». ФАС после этого намерена провести антикартельные проверки в торговых сетях.

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