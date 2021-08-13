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«В числе отстающих»: стало известно, насколько вырастет средняя зарплата в Саратове
Общество
«В числе отстающих»: стало известно, насколько вырастет средняя зарплата в Саратове
pxhere.com  / 

Саратов, 13 августа. Мэр города Михаил Исаев принял участие в брифинге по вопросам бюджета. В числе прочего чиновник отметил, что размер средней заработной платы в Саратове должен вырасти до 42-44 тысяч рублей. 

Исаев подчеркнул, что городской бюджет продолжит оставаться социально ориентированным. Также мэр заметил, что Саратов может достичь дореволюционных показателей скорости развития. 

«Саратову давно пора догонять своих соседей по Приволжскому федеральному округу и в целом по России. В марте средняя зарплата по стране составила примерно 55 тысяч, что, конечно, весьма номинальный показатель, но тем не менее. Саратовская область пока в числе отстающих, но отрыв других регионов хотя бы перестал расти», — рассказал корреспонденту ФАН кандидат экономических наук Валентин Сидоров.

На Саратовскую область напали мотыльки-вредители. Опасные насекомые появились из-за аномальной жары.

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саратов зарплата исаев
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