Netflix объявил актерский состав сериала по «Аватару: Легенда об Аанге»

Москва, 13 августа. Стриминговый сервис назвал актеров, которые исполнят главные роли в экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», который выходил в 2004-2008 годах.

Гордон Кормье исполнит роль Аанга, Киавентио Тарбелл — Катары, Иэн Аусли — Сокки, Даооас Лю — Зуко. У всех молодых артистов, участвующих в проекте, есть опыт работы на съемочной площадке. Например, у самого молодого актера — 12-летнего Кормье — в фильмографии числится шесть картин. Одна из последних — сериал «Противостояние».

Разработка проекта началась несколько лет назад, но подробностей сообщалось немного. Точная дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» неизвестна.

У Netflix в разработке несколько проектов. Недавно началась работа над романтической комедией «К тебе или ко мне?». Главные роли в картине исполнил Эштон Кутчер и Риз Уизерспун.