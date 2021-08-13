Сериал «Пищеблок» покажут на СТС

Москва, 13 августа. Сериал «Пищеблок» — проект платформы «КиноПоиск» — покажут на телевидении. Серии будет транслировать канал СТС.

«Яндекс» и СТС начали сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса. Стороны уже договорились о трансляции самого популярного оригинального сериала «КиноПоиска». Речь идет о «Пищеблоке». С момента выхода мистический сериал посмотрели более миллиона пользователей.

Сумма сделки не раскрывается. Как стало известно «Ведомостям», сериал начнут показывать с 30 августа. Всего проект режиссера Святослава Подгаевского насчитывает восемь серий. По сообщениям прессы, СТС, сотрудничая с «КиноПоиском», хочет привлечь к себе молодую аудиторию.

«КиноПоиск» составил список самых популярных фильмов и сериалов, которые посмотрели свыше миллиона пользователей. Самыми популярными стали «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Майор Гром: Чумной Доктор». Среди сериалов были отмечены «Топи» и «Пищеблок».