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Сало оказалось эффективно в борьбе с коронавирусом
Общество
Сало оказалось эффективно в борьбе с коронавирусом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 13 августа. Эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией оказалось сало. О полезных свойствах продукта рассказали врачи.

COVID-19 негативно влияет на здоровье легких, а сало является своеобразным «лекарством» для органов дыхания. Это обусловлено наличием в продукте жиров, которые благотворно сказываются на кислородном обмене. Благодаря углеводам употребление сала улучшает состояние кожи и сосудов.

Гражданам с поражением легочной ткани рекомендуется включить данный продукт в свой рацион питания. Ученые доказали, что 50 г сала натощак способствует укреплению иммунной системы, обеспечивая защиту от инфекционных заболеваний. Однако продукт является калорийным, поэтому употреблять его нужно с осторожностью.

Сало не следует есть людям с гипертонией. Запрет также распространяется на масло, торты, колбасы, сыр и жирное мясо. Пациентам с высоким давлением рекомендуется придерживаться специальной диеты.

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