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Талибы захватили столицу соседней с Кабулом провинции Логар

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:53
Армия
Талибы захватили столицу соседней с Кабулом провинции Логар
Global Look Press  /  x99

Кабул, 13 августа. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили город Пули-Алам, который является столицей соседней с Кабулом провинции Логар.

В настоящее время боевики находятся в 50 километрах от столицы Афганистана. Накануне талибы объявили о взятии одного из крупных городов Афганистана — Кандагара. По ряду оценок оперативной обстановки, движение взяло под свой контроль около 70% территории республики.

По данным СМИ, в некоторых регионах Афганистана правительственные силы складывают оружие перед талибами. Причиной подобного развития событий является решение местных властей предупредить жертвы и разрушения, которые будут в случае боев с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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