Адвокат Барчук считает, что «Родина» сможет оспорить недопуск на выборы в Петербурге

Отказ в регистрации партии «Родина» на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга раскритиковал адвокат Виктор Барчук. По мнению адвоката, у партии есть шансы успешно оспорить это решение.

Ранее горизбирком отказался зарегистрировать «Родину» в Петербурге с формулировкой о превышении допустимого количества брака в подписных листах. Партия готова отстаивать достоверность каждой подписи и намерена обжаловать вердикт ГИК, обратившись в Центризбирком.

Федеральное агентство новостей /

По мнению адвоката Барчука, убедительных доказательств нарушений, которые инкриминируют «Родине», представлено не было, что дает надежду на отмену решения о недопуске.

«Действия ГИК Санкт-Петербурга, отказавшегося регистрировать кандидатов от партии «Родина», однозначно являются провокативными и дискредитирующими электоральный процесс в целом, — отметил Виктор Барчук в комментарии ФАН. — На данный момент общественности не было представлено ни одного убедительного доказательства якобы нечистоплотности активистов «Родины», собиравших подписи в поддержку своих претендентов на места в ЗакСе. Позиция горизбиркома должна быть обжалована в судебном порядке, а чиновники, допустившие нарушение соответствующей предвыборной процедуры, — понести наказание. Шансы, что «Родине» удастся добиться справедливости, есть, они достаточно велики. Нет никаких сомнений, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями возвращения предвыборной гонки в Санкт-Петербурге в цивилизованное русло».

Выборы в России в 2021 году пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября включительно. Помимо выборов в Госдуму, в РФ проходят еще десятки выборных кампаний — избираются представители законодательной и исполнительной власти почти во всех регионах. В частности, в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания.