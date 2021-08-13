Турчак анонсировал ежегодные отчеты депутатов «Единой России» о проделанной работе

Москва, 13 августа. Депутаты фракции «Единая Россия» будут представлять ежегодные отчеты о проделанной работе, анонсировал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что депутаты не будут отчитываться после истечения срока полномочий. Теперь этот процесс будет носить ежегодный характер.

Ранее стало известно, что второй этап съезда политического объединения запланирован на 24 августа. Мероприятие состоится в Москве. Предполагается, что представители «Единой России» проведут предвыборный съезд в стенах «Экспоцентра».