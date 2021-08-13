Брокер наркобаронов: как кровная месть привела албанца Агима Черму к миллиардам в Колумбии

Албанского наркобарона Агима Черму арестовали 19 июля 2021 года в пригороде колумбийского города Барранкилья по наводке американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Вместе с ним полиция захватила четырех колумбийцев, 333 килограмма кокаина и полмиллиона евро. Всех задержанных ожидает экстрадиция в США.

Рядовая операция с не самым крупным уловом скоро стала сенсацией, хотя информацию старались не сливать в СМИ. И тому был ряд причин.

Международная деятельность албанской наркомафии давно известна, несколько их боссов сейчас сидят в тюрьмах латиноамериканских стран. Она является посредником колумбийских наркокартелей, поставляющих кокаин на европейские рынки. Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как наркобарон Агим Черма наладил бесперебойный канал поставок кокаина в Европу и почему его дело оказалось настолько уникальным.

Прежде всего, деятельность Чермы приносила балканским наркомафиям 2 миллиарда долларов ежемесячно. В Албании его тут же прозвали «албанским Пабло Эскобаром».

«Ликвидирована сеть наркобизнеса, лидером которой был гражданин Албании. Пятеро предполагаемых членов организации, обвиненные в вывозе кокаина из Колумбии чартерными рейсами, были задержаны для экстрадиции.»

#ATENCIÓN | Desarticulada red narcotraficante, cuyo cabecilla sería un ciudadano albanés. Los 5 presuntos integrantes de la estructura, señalada de sacar cocaína de Colombia en vuelos chárter, fueron capturados con fines de extradición. pic.twitter.com/hh1uEDNCUJ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 18, 2021

Во-вторых, путь Чермы напоминал остросюжетный треш-боевик, в котором на заднем плане маячат коррумпированные власти нескольких государств. Обычно упоминают Албанию и Колумбию, но судя по размаху операций, в список стоит внести Болгарию, Испанию, Эквадор и Бразилию.

Вендетта

Свой боевой путь Агим Черма официально начал с вендетты с семьей Личи в 1997 году. Албания в те времена была нищей страной, в которой недавно произошел госпереворот, сопровождавшийся вооруженными бунтами населения. Оружия на руках у албанцев было не просто много — его было просто завались. Настолько много, что страна потом стала одним из крупнейших субподрядчиков по поставке бывшего советского вооружения в Ирак, Афганистан и для сирийских исламистов.

The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain /

Нравы при этом царили совершенно патриархальные. Криминальным семьям, а к ним как раз принадлежали Черма и Личи, достаточно было малейшего повода, чтобы начать перестрелку прямо в центре города.

19 июня 1997 года Агрон Личи убил Ардиана Черму, брата Агима. За это полагалось мстить. Через два месяца, 28 августа, машина с Агимом, его братом Газмендом и кузеном Кудретом Госенином перехватила в городе Эльбасан автомобиль Mercedes, в котором находился Гезим Личи. Посреди бела дня Газменд расстрелял автомобиль с кровником, после чего братья скрылись в своём доме, намереваясь покинуть город.

Полиция подъехала в тот момент, когда Агим уже сбежал, а его брат паковал чемоданы. Албания есть Албания — Газменд пальнул в полицейских из гранатомета, ранил нескольких из них и сумел скрыться. Впрочем, далеко он не ушел и вскоре предстал перед судом. Тут-то родственные отношения и дали течь. Газменд заявил, что это Агим расстрелял Личи, а он был всего лишь на подхвате. В итоге его приговорили к 11 годам заключения, а так и не пойманному Агиму дали заочно пожизненное за предумышленное убийство.

Скрывался будущий наркобарон недолго — его арестовали итальянские власти в 2001 году, а в 2002-м он предстал перед албанским судом. С пожизненным заключением Агим не смирился и начал упорно давить на местную Фемиду, чтобы ему скостили срок. В результате долгих разбирательств его приговорили к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы. В мае 2012 года он вышел на свободу по УДО.

Решившая дело в его пользу судья Парашкеви Адеми позже попалась на взятке прямо в здании суда. Но официально, когда она выпускала Черму на свободу, ее решение не расходилось с буквой закона — к тому времени он пробыл в заключении 3/4 своего срока и формально мог рассчитывать на снисхождение.

После этого следы Агима теряются и он вновь всплывает под поддельным именем в совсем другой стране — Колумбии.

Латиноамериканские приключения албанского мафиози

В Колумбию Черма прибыл в 2014 году из Европы. Барранкилья, где он поселился, находилась вблизи атлантического побережья, откуда идет плотный наркотрафик в Европу и США. Вообще департамент Валье-дель-Каука является промежуточным хабом, здесь сходятся пути наркотрафика из других областей Колумбии. Иными словами, Черма выбрал стратегически важное место, в котором можно было хорошо развернутся.

Тогда Черма не был крупным игроком на наркорынке — он представлял ряд балканских наркосиндикатов из Албании и Болгарии. Именно они снабжали его деньгами, на которые он заключал соглашения о поставках кокаина с наркокартелем «Клан дель Гольфо» и с радикалами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Быстро став крупным брокером, Черма вышел на служащих международного аэропорта Альфонсо Бонилья Арагон, расположенного рядом с колумбийским городом Пальмира.

«По данным расследования, сеть поддерживала альянсы с «Кланом дель Гольфо» и диссидентами FARC с целью покупки и транспортировки наркотиков. Кроме того, он [Черма] установил контакты с авиадиспетчерами и персоналом авиационного наблюдения, чтобы иметь возможность вывозить грузы»

Según la investigación, la red mantenía alianzas con el ‘Clan del Golfo’ y con disidencias de Farc para comprar y mover el estupefaciente. Además, habría establecido contactos con controladores aéreos y personal de vigilancia aeronáutica para que le permitiera sacar cargamentos. pic.twitter.com/ElE7OFcim0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 18, 2021

Денег много не потребовалось, Хайро Кардона Лопес, управляющий воздушным трафиком аэропорта, за небольшие деньги согласился закрывать глаза на использование чартерных рейсов. Самолеты, груженые наркотиками, досматривались весьма формально, получали добро на взлет, после чего с совершенно чистыми бумагами брали курс на США и Европу.

Однако это только часть сети Чермы, которая была вскрыта колумбийцами по наводке американцев. Реальный охват балканскими синдикатами стран Латинской Америки, а также маршруты Чермы показывают, что он наладил трафик наркотиков из Эквадора, Чили и Бразилии.

Федеральное агентство новостей /

Албанские щупальца

Случай Чермы не рядовой, но совсем не уникальный для албанских наркоторговцев в Латинской Америке. В 2020 году в Мичигане был задержан албанский нарколорд Илли Дидани. Так же, как и его соплеменник, Дидани тоннами перевозил наркоту в Европу и США. Для этого он использовал не только традиционные для наркотрафика чартеры и суда, но и подводные дроны.

/ U.S. Drug Enforcement Administration / Public Domain

Сидящий в эквадорской тюрьме по обвинению в наркоторговле Дритан Реджепи не только поставлял кокаин в Европу, убивал людей и отмывал деньги. Он умудрился заниматься делами и укреплять свой криминальный бизнес прямо из тюрьмы. Что исчерпывающе характеризует как возможности албанских мафиози, так и продажность властей в Латинской Америке.

Не стоит списывать со счетов и количество побегов Реджепи из тюрем. По их числу он сумел обогнать печально известного босса мексиканского наркокартеля Синалоа Хуакина Гусмана по кличке «Эль Чапо». Так что не факт, что он станет высиживать весь свой срок в Эквадоре.

По мере того, как страны Андского региона (Колумбия, Эквадор, Перу) становятся главными узловыми точками по вывозу наркотиков в Европу, США и Австралию, туда, как пчелы на мед, слетаются представители европейских наркосиндикатов. Прошли те времена, когда колумбийские наркобоссы жестко контролировали весь регион. Сейчас он поделен между десятками наркогруппировок, которым нужны посредники для безопасного и гарантированного выхода на наиболее ценные рынки мира. Одним из таких посредников стали албанские наркосиндикаты, у которых давно налажены связи с итальянскими, африканскими, французскими и ближневосточными криминальными группами.

Федеральное агентство новостей /

Благодаря своему центральному положению, Албания стала настоящим хабом для транспортировки наркотиков в Европу. Именно через нее идет половина европейского героинового трафика, и контролируют его албанские наркокланы.

Они также участвуют в доставке кокаина на европейский континент. Его вывозят через страны Андского региона в контейнерах с бананами и пальмовым маслом. Объемы сложно подсчитать, но, например, существует мнение, что 5-миллиардный рынок кокаина в Британии по большей части контролируется именно албанцами.

Федеральное агентство новостей /

Дело Агима Чермы уникально не составом преступления, а размахом — наркоброкер такого уровня, с оборотом в несколько десятков миллиардов долларов в год, в Андском регионе попался впервые за последние 10 лет. Но вряд ли это последний такой случай.