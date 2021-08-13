Часть древней стены Адриана нашли в центре британского города Ньюкасла

Лондон, 13 августа. Трехметровый фрагмент стены Адриана обнаружили в Ньюкасле на северо-востоке Англии. На нее наткнулись рабочие.

Они планировали заменить водопровод, но наткнулись на неожиданную находку. Ньюкасл известен как римский форт и небольшое поселение при нем во II веке нашей эры. Строительство стены началось на месте современного Ньюкасла и двинулось вглубь Англии.

Рабочим удалось найти самые древние части сооружения. Для его возведения использовались большие каменные блоки. Длина стены составляла 120 километров при высоте около пяти метров, пишет Planet Today. Сейчас от нее осталось не более 10%, отмечают ученые.

В одной из индийских деревень нашли кинжал времен цивилизации Килади. Несмотря на то, что предмет покрыт ржавчиной, в целом он довольно неплохо сохранился. Кинжал лежал на дне погребальной урны вместе с кремированными останками.