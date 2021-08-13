Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 15:09
15:09
Общество
Американец после дегустации свежесваренного варенья с нетерпением ждет следующего лета
15:08
Наука
Филиппинские аборигены оказались ближайшими родственниками денисовцев
15:07
Армия
Стали известны подробности испытаний предшественника «Посейдонов»
15:07
Спорт
«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»
15:07
Происшествия
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса
15:06
Шоу-бизнес
Валя Карнавал удивилась подарку Долиной после скандала
15:06
Шоу-бизнес
Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
15:05
Латинская Америка
Брокер наркобаронов: как кровная месть привела албанца Агима Черму к миллиардам в Колумбии
15:04
Общество
Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года
15:03
Общество
Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
Все новости

Часть древней стены Адриана нашли в центре британского города Ньюкасла

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:25
Наука
Часть древней стены Адриана нашли в центре британского города Ньюкасла
pixabay.com

Лондон, 13 августа. Трехметровый фрагмент стены Адриана обнаружили в Ньюкасле на северо-востоке Англии. На нее наткнулись рабочие.

Они планировали заменить водопровод, но наткнулись на неожиданную находку. Ньюкасл известен как римский форт и небольшое поселение при нем во II веке нашей эры. Строительство стены началось на месте современного Ньюкасла и двинулось вглубь Англии.

Рабочим удалось найти самые древние части сооружения. Для его возведения использовались большие каменные блоки. Длина стены составляла 120 километров при высоте около пяти метров, пишет Planet Today. Сейчас от нее осталось не более 10%, отмечают ученые.

В одной из индийских деревень нашли кинжал времен цивилизации Килади. Несмотря на то, что предмет покрыт ржавчиной, в целом он довольно неплохо сохранился. Кинжал лежал на дне погребальной урны вместе с кремированными останками.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Часть древней стены Адриана нашли в центре британского города Ньюкасла
ученые англия адриана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru