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Врач Карташова дала совет по быстрому восстановлению обоняния после COVID-19
Общество
Врач Карташова дала совет по быстрому восстановлению обоняния после COVID-19
pixabay.com/PD

Москва, 13 августа. Некоторые пациенты сталкиваются со странными ощущениями запахов после перенесенного COVID-19, напомнила кандидат медицинских наук Ксения Карташова.

Попадая в организм вирус SARS-CoV-2 поражает клетки, которые поддерживают и питают респираторно-обонятельные нейроны. Согласно предположениям ученых, это и есть причина тому, что заболевший человек начинает иначе ощущать запахи.

Помочь в восстановлении обоняния способны тренировки с эфирными маслами, к примеру, лимона, гвоздики, эвкалипта и розмарина. Их стоит нанести на ватный диск и вдыхать от 20 до 30 секунд, объяснила Карташова в комментарии argumenti.ru.

«При этом вспоминаем, какой это был запах. Чем чаще тренируется человек, тем эффективнее идет процесс восстановления обоняния», — рассказала кандидат медицинских наук Ксения Карташова.

Эффективным средством профилактики COVID-19 является вакцинация. Так, в Москве полный курс иммунизации уже прошли более 3,6 млн граждан, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Первый компонент прививки также введен 4,5 млн человек.

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восстановление обоняние коронавирус
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