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Терапевт перечислил анализы, которые обязательно нужно сдавать ежегодно

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:18
Общество
Терапевт перечислил анализы, которые обязательно нужно сдавать ежегодно
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 13 августа. Некоторые анализы необходимо сдавать ежегодно для контроля здоровья организма, рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Обязательными считаются общий и биохимический анализы крови, а также исследование мочи. Каждый из них следует сдавать не реже одного раза в год, если человек не стоит на диспансерном учете с какой-либо болезнью. Общий анализ крови нужно проводить при любых жалобах на здоровье. Процедура поможет выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете, отметила специалист.

«Также по этому анализу сразу видны воспалительные процессы — как общие, так и в хронической форме. Любые нарушения показателей в этом анализе могут стать поводом для более детального обращения к врачу», — добавила врач в беседе с «Москвой24».

Биохимический анализ крови и исследование мочи продемонстрируют качество работы почек, печени и поджелудочной железы. В совокупности три анализа помогут выявить наличие в организме серьезных проблем, а также воспалительных и опухолевых процессов.

Определить некоторые заболевания можно по ряду сигналов. Например, частое мочеиспускание свидетельствует о развитии сахарного диабета второго типа.

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