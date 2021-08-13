Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 15:09
15:07
Армия
Стали известны подробности испытаний предшественника «Посейдонов»
15:07
Спорт
«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»
15:07
Происшествия
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса
15:06
Шоу-бизнес
Валя Карнавал удивилась подарку Долиной после скандала
15:06
Шоу-бизнес
Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
15:05
Латинская Америка
Брокер наркобаронов: как кровная месть привела албанца Агима Черму к миллиардам в Колумбии
15:04
Общество
Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года
15:03
Общество
Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
15:02
Общество
Сотрудники МЧС спасли оставленных в Приамурье хозяевами домашних питомцев
15:02
Экономика
Финансовый маркетплейс будет доступен в России до конца 2021 года
Все новости

Александр Лукашенко рассказал, как власть в Белоруссии перейдет молодежи

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:26
Политика
Александр Лукашенко рассказал, как власть в Белоруссии перейдет молодежи
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Минск, 13 августа. Процесс передачи власти в Белоруссии должен идти постепенно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что власть молодым управленцам должна переходить пошагово. Предыдущее поколение чиновников будет контролировать этот процесс и подсказывать.

Ранее Александр Лукашенко поручил кабинету министров разработать ответные шаги против санкций Запада. По словам пресс-секретаря главы республики Натальи Эйсмонт, комплекс мероприятий будет принят в случае новых ограничительных мер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Александр Лукашенко рассказал, как власть в Белоруссии перейдет молодежи
белоруссия президент лукашенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru