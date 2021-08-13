Александр Лукашенко рассказал, как власть в Белоруссии перейдет молодежи

Минск, 13 августа. Процесс передачи власти в Белоруссии должен идти постепенно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что власть молодым управленцам должна переходить пошагово. Предыдущее поколение чиновников будет контролировать этот процесс и подсказывать.

Ранее Александр Лукашенко поручил кабинету министров разработать ответные шаги против санкций Запада. По словам пресс-секретаря главы республики Натальи Эйсмонт, комплекс мероприятий будет принят в случае новых ограничительных мер.