Вопрос о вероятном «вторжении» России расколол польское общество

Варшава, 13 августа. Жители Польши не смогли прийти к единому мнению в вопросе о вероятном «нападении» России. Об этом сообщает портал wPolityce, ссылаясь на результаты социологического опроса.

В преддверии российско-белорусских учений «Запад-2021» компания Social Changes провела опрос, чтобы выяснить, насколько жители Польши опасаются военного «вторжения» со стороны Москвы.

Так, порядка 34% опрошенных выразили уверенность, что Россия якобы «может напасть на Польшу». В свою очередь более 35% участников опроса исключили подобную возможность, а 11% категорически отрицают подобное развитие событий. В Social Changes отметили, что политические взгляды респондентов не повлияли на результаты опроса.

При этом польские военные весьма сдержанно комментируют предстоящие учения «Запад-2021». Так, по словам генерала Вооруженных сил Польши Мирослава Ружаньского, Варшава будет наблюдать за маневрами, чтобы определить, насколько сильны российская и белорусская армии.

«Из любых таких учений, которые россияне проводят совместно с белорусами, Польша должна извлечь пользу», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что антироссийская позиция властей Польши наносит существенный ущерб простым полякам. Так, польские фермеры считают, что Варшава несет ответственность за утрату российского рынка. По их словам, ранее Москва в больших объемах закупала продукцию польского аграрного сектора, что позволяло им процветать, не тревожась о завтрашнем дне. Однако с легкой руки польских властей они утратили колоссальный рынок сбыта, передает Infox.

Напомним, совместные учения «Запад-2021» будут проходить с 10 по 19 сентября на территории России и Белоруссии. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. В ходе маневров планируется отработать комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.