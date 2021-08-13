Прокуратура Красноярска проводит проверку после игры детей на подоконнике 11-го этажа

Красноярск, 13 августа. Прокуратура Красноярского края организовала проверку сообщения СМИ о длительном нахождении двух маленьких детей возле открытого окна 11-м этаже жилого дома.

По информации ведомства, дети трех и шести лет играли на подоконнике открытого окна, которое находилось на высоте 11-го этажа. При этом мать детей находилась в квартире, но не предприняла мер к обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Семья также будет поставлена на профилактический учет.

С 2020 года в Красноярском крае произошло 29 несчастных случаев, связанных с падением несовершеннолетних из окон, три из них закончились летальным исходом.

Ранее двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа на северо-востоке Москвы.