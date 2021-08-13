Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 15:09
15:08
Наука
Филиппинские аборигены оказались ближайшими родственниками денисовцев
15:07
Армия
Стали известны подробности испытаний предшественника «Посейдонов»
15:07
Спорт
«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»
15:07
Происшествия
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса
15:06
Шоу-бизнес
Валя Карнавал удивилась подарку Долиной после скандала
15:06
Шоу-бизнес
Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
15:05
Латинская Америка
Брокер наркобаронов: как кровная месть привела албанца Агима Черму к миллиардам в Колумбии
15:04
Общество
Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года
15:03
Общество
Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
15:02
Общество
Сотрудники МЧС спасли оставленных в Приамурье хозяевами домашних питомцев
Все новости

Прокуратура Красноярска проводит проверку после игры детей на подоконнике 11-го этажа

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:30
Происшествия
Прокуратура Красноярска проводит проверку после игры детей на подоконнике 11-го этажа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 13 августа. Прокуратура Красноярского края организовала проверку сообщения СМИ о длительном нахождении двух маленьких детей возле открытого окна 11-м этаже жилого дома.

По информации ведомства, дети трех и шести лет играли на подоконнике открытого окна, которое находилось на высоте 11-го этажа. При этом мать детей находилась в квартире, но не предприняла мер к обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Семья также будет поставлена на профилактический учет.

С 2020 года в Красноярском крае произошло 29 несчастных случаев, связанных с падением несовершеннолетних из окон, три из них закончились летальным исходом.

Ранее двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа на северо-востоке Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура Красноярска проводит проверку после игры детей на подоконнике 11-го этажа
красноярск ребенок прокуратура окно проверка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru