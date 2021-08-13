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Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии и Иркутской области из-за пожаров

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:20
Происшествия
Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 13 августа. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации действует на территории Республики Саха из-за лесных пожаров, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава МЧС России Евгений Зиничев накануне отметил, что введение межрегионального режима дает возможность для более оперативных решений в вопросах федерального финансирования борьбы с природными пожарами.

Согласно последним данным, площадь возгораний в Якутии составляет 1,38 млн га, в Иркутской области эта цифра достигла почти 120 тыс. га. Накануне якутские спасатели ликвидировали 13 лесных пожаров. В ходе десятков вылетов было произведено 30 сбросов воды.

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