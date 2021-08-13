Тяжелобольной актер Владимир Ильин ведет затворнический образ жизни при монастыре

Москва, 13 августа. Народный артист РФ Владимир Ильин рассказал, как протекает его жизнь при Ново-Иерусалимском монастыре, который находится в Подмосковье.

Актер, снявшийся в фильмах «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник», ведет затворнический образ жизни. Ильин крайне редко приезжает в Москву, чтобы отыграть в спектакле или принять участие в киносъемках.

«Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче», — поделился артист с «Экспресс газетой».

Ильин не очень хочет разговаривать с журналистами о работе, но готов пригласить репортеров к себе, чтобы обсудить с ними вопросы веры. Актер не снимается в передачах, поскольку жена запретила ему появляться в телевизионных шоу. По словам тяжелобольного артиста, телевизионщики неоднократно их обманывали, поэтому иметь с ними дело супруги теперь не хотят.

В основном Ильин работает в монастыре, а дома рисует, вырезает из дерева или читает. Артисту не хватает его друга и коллеги Александра Феклистова, который живет по соседству. Когда товарищ уезжает на съемки, Ильин тоскует по общению с ним, передает телеканал «360».

Владимир Ильин ранее поделился воспоминаниями о покойном Александре Абдулове в беседе с ФАН. Актерам доводилось вместе работать на съемках.