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Талибы захватили крупный город Фирузкух в центральной части Афганистана
Армия
Талибы захватили крупный город Фирузкух в центральной части Афганистана
Global Look Press  /  x99

Кабул, 13 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 взяли под контроль очередной административный центр на территории Афганистана, сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Талибы взяли под контроль город Фирузкух, являющийся столицей провинции Гор в центральной части Афганистана. Боевики уже захватили резиденцию губернатора, полицейский участок и ряд других государственных учреждений. Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан некоторое время заявил, что «Талибан» уже вошел в город, и правительственные силы в настоящий момент ведут бои.

Талибы ранее отказались от совместного управления Афганистаном совместно с официальным Кабулом. Боевики отвергли подобное предложение со стороны властей. Вашингтон также пытался повлиять на талибов и попросил их гарантировать безопасность американским дипломатам во время эвакуации из Афганистана, пишет «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан гор талибы фирузкух
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