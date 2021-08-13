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Врач Залетова рассказала о ленивом способе питания «для занятых»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:15
Общество
Врач Залетова рассказала о ленивом способе питания «для занятых»
pixabay.com

Москва, 13 августа. Простой способ питания, который поможет занятым людям сбросить вес, назвала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Далеко не у всех людей есть время для походов в магазин или приготовления пищи. В связи с этим они могут заменить домашнюю еду доставкой почти готовой, заявила Залетова.

«Сервисы доставки еды подходят тем, кто интенсивно работает. Они составляют рацион с учетом калорийности продуктов и других параметров», — цитирует ее слова радио Sputnik.

Кроме того, такой способ питания, по ее мнению, отлично подойдет тем, кто страдает от сахарного диабета и проблем с ЖКТ. Однако нужно быть готовыми к тому, что данная услуга, как правило, далеко не дешевая.

Неправильное питание, в частности, злоупотребление некоторыми продуктами, может привести к серьезным проблемам с кожей, уверен британский диетолог. От чрезмерного количества молочных продуктов и сладкого на лице могут появляться прыщи.

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