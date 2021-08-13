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Врачи назвали пять неочевидных признаков приближения сердечного приступа

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:12
Общество
Врачи назвали пять неочевидных признаков приближения сердечного приступа
pixabay.com

Лондон, 13 августа. Британские врачи определили пять основных симптомов, говорящих о проблемах с сердцем и возможном приближении сердечного приступа.

Очевидный для многих признак, но который часто игнорируют — это боль в груди. Особенную настороженность нужно проявить, когда возникает дискомфорт только при физических нагрузках, а потом исчезает. Появление не только боли, но и жжения в области грудной клетки и живота, тоже свидетельствует о проблемах с сердцем. Такое ощущение можно спутать с несварением желудка.

Неочевидный признак начинающегося приступа — повышенная потливость. Если это состояние возникает слишком часто, нужно немедленно обратиться к врачу. Еще один необычный симптом — боли в челюсти и в спине. Как считают медики, во время сердечного приступа боль может ощущаться практически в любой части тела.

Отек лодыжек также может говорить о плохой работе сердца. Отеки у человека возникают по разным причинам, но одна из них — сердечная недостаточность.

Сохранить здоровье сердца помогут правильное питание и полезные привычки, считают медики. Кроме того, нужно следить за своим весом и регулярно проходить диспансеризацию.

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сердце приступ кардиолог
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