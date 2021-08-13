Совет НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Брюссель, 13 августа. Члены Совета НАТО обсудят обострение ситуации в Афганистане. Журналисты зарубежных изданий сообщили, что представители международной организации созвали экстренное заседание.

Ранее в Афганистане призвали Совбез ООН провести срочное совещание по ситуации в республике. С такой инициативой выступил руководитель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

По его мнению, обстановка в исламской республике достигла такого уровня, что требует обсуждения в Совете Безопасности международного объединения.