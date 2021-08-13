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Совет НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:21
Политика
Совет НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Афганистане
wikipedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 13 августа. Члены Совета НАТО обсудят обострение ситуации в Афганистане. Журналисты зарубежных изданий сообщили, что представители международной организации созвали экстренное заседание.

Ранее в Афганистане призвали Совбез ООН провести срочное совещание по ситуации в республике. С такой инициативой выступил руководитель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

По его мнению, обстановка в исламской республике достигла такого уровня, что требует обсуждения в Совете Безопасности международного объединения.

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