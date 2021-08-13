Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:07
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
17:55
Происшествия
Более 30 человек сбежали из литовского лагеря для нелегальных мигрантов
17:53
Общество
Ходорковский оставил без поддержки открыточников-наркоторговцев из Пскова
17:52
Экономика
Экономист дал совет россиянам, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Все новости

На пороховой бочке: почему антисирийские беспорядки в Анкаре неслучайны
Ближний Восток
На пороховой бочке: почему антисирийские беспорядки в Анкаре неслучайны
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Tumay Berkin / Tunahan Turhan / Keystone Press Agency

Несколько дней назад в Анкаре произошли крупные беспорядки. Местные жители стали громить торговые лавки и машины сирийцев в ответ на убийство молодого турка.

Инцидент не стал случайностью: антимиграционные настроения в Турции растут день ото дня. Теперь к проблеме засилья сирийских беженцев добавилась еще одна головная боль: ежедневно в республику нелегальным путем прибывают порядка тысячи афганцев.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, с чем связан рост ксенофобии в Турции и почему проблема является ключевой для руководства страны.

Резня на окраине Анкары

Поздно вечером 10 августа в Анкаре по неизвестным причинам между двумя группами — местными турецкими жителями и выходцами из Сирии — возникла потасовка, в результате чего тяжелые ножевые ранения получили два турка. По некоторым данным, двое молодых граждан республики сделали замечание сирийцам, после чего иностранец ранил их ножом.

Очевидцы вызвали скорую помощь, юношей госпитализировали. Спустя несколько часов один из них, Эмирхан Ялчин, получивший ранение в грудь, скончался в больнице в возрасте 18 лет, лечение другого, Али Ясина Гюлера, продолжается.

Узнав о ранении двух турок, несколько десятков разгневанных жителей квартала Батталгази в районе Алтындаг сразу устроили шествие к домам, где компактно проживают мигранты. Они стали громить машины и лавки выходцев из Сирии. С целью разгона недовольных в беспорядки вмешалась полиция.

На утро 11 августа администрация губернатора провинции Анкара опубликовала пресс-релиз, сообщив об инциденте и задержании двух иностранных граждан. Согласно заявлению, местные органы инициировали расследование произошедшего. Кроме того, в СМИ тогда появилась информация о смерти Эмирхана Ялчина, что только подлило масла в огонь.

На ситуацию серьезно повлияли комментарии в соцсетях. Так, один из главных противников политики открытых дверей, лидер движения «Аййылдыз» Умит Оздаг посетил больницу, где проходит лечение выживший юноша, и опубликовал несколько постов со следующим посылом: все сирийцы — зло, они мешают жить благородной турецкой нации.

Разного рода видео и фото, выставляющие сирийских и афганских беженцев в плохом свете, также вызвали серьезное раздражение у турок. В частности, ролик, на котором двое молодых людей водружают флаг Афганистана на одном из пляжей, подогрел антимиграционные настроения в республике. Согласно СМИ, видео было снято на одном из частных пляжей в Аланье.

Турецкий бунт

В результате в ночь с 11 на 12 августа сотни турок вновь вышли на улицы района Алтындаг, расположенного на окраине Анкары и известного консервативными взглядами его обитателей. На снимках в социальных сетях были запечатлены десятки орущих мужчин, прорывающихся через полицейские кордоны, а затем громящих автомобили и магазины, предположительно принадлежащие сирийским семьям. Примечательно, что толпа, атакующая мусульман, кричала: «Во имя Аллаха, Аллах велик».

Местные жители бросали камни в дома мигрантов и пытались нанести им материальный и физический ущерб. В частности, в Сети были распространены кадры о сирийском мальчике, получившем ранения в результате нападения разъяренной толпы. Сообщается, что в ребенка попали камнем.

Изначально полиция Анкары заявила, что задержала 76 человек, которые участвовали в беспорядках и распространяли фальшивые новости в социальных сетях для провокаций. Согласно сообщению, 38 из них ранее имели судимости за грабежи, нападения и хранение наркотиков. Местные правоохранители полицейские 13 августа задержали еще 72 человека за подогрев радикальных настроений в интернете.

Причины агрессии

В настоящее время в Турции проживает порядка 3,7 млн сирийцев, что делает ее крупнейшей страной в мире, принимающей беженцев. Эти люди составляют 5% от примерно 83-миллионного населения республики.

В последнее время турецкая гостеприимность начала иссякать на фоне роста безработицы, растущей инфляции и всеобщего ощущения, что страну захватывают сирийцы. Подобные мысли на самом деле парадоксальны, ведь территории на севере Сирии удерживаются солдатами ВС Турции и подконтрольные им группировки боевиков, входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), а не наоборот.

Из этого можно сделать вывод, что вектор президента Реджепа Тайипа Эрдогана обрел обратный эффект: жертвами агрессивной внешней политики Анкары оказались не столько сирийцы, сколько сами турки.

«Образованные [сирийцы] уезжают в Европу, а мы остаемся с отбросами — дикарями, которые широко расставляют ноги, ковыряют в носу и громко разговаривают с оравой детей в общественном транспорте. Мы стали меньшинством на нашей собственной земле», — отмечает Серап Озтюрк, светская домохозяйка из стамбульского района Гезтепе.

Сторонники секулярной Турции, как правило, голосуют за «Республиканскую народную партию» (РНП), лидер которой Кемаль Кылычдароглу совсем недавно заявил, что отправит сирийцев на родину, если его фракция придет к власти через два года. По словам политика, это станет одним из пяти приоритетов в работе его правительства.

«Мы восстановим наши отношения с сирийским руководством и направим посла в Дамаск, — сказал он в своем видеообращении. — Я получу финансирование от стран Евросоюза для строительства школ и предприятий для сирийцев».

При этом Реджеп Тайип Эрдоган, сторонник консервативной линии, заявил, что не вышлет сирийцев из страны, пока находится у власти. Но и сами «гости» уже привыкли к Турции. Согласно исследованиям, не более четверти сирийцев говорят, что хотят вернуться.

Спорадические напоминания Эрдогана о 50 млрд долларов, которые Анкара потратила на беженцев, и случайные намеки на то, что им может быть предоставлено турецкое гражданство, лишь подогревают оппозиционные настроения.

Не изменилось и отношение Европейского союза (ЕС) к Турции как к главному убежищу для сирийцев и других мигрантов. С 2016 года блок выделяет Анкаре миллиарды долларов на содержание «гостей» из соседних стран.

Как уже упоминалось ранее, новую волну недовольства в республике вызвало массовое прибытие в Турцию афганцев, которые бегут от сил радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), ведущего активное наступление по всей территории страны. По оценкам, от 500 до 1500 выходцев из южноазиатского государства ежедневно проникают в страну через Иран. Эти цифры, вероятно, продолжат расти по мере того, как боевики будут продвигаться по территории страны. Так, талибы уже захватили Кандагар и Герат, второй и третий по величине города соответственно.

На этом фоне премьер-министр Австрии Себастьян Курц заявил в конце июля, что Турция считается «более подходящим местом» для размещения афганцев, чем Германия, Австрия или Швеция. Такое утверждение весьма разозлило оппозиционные силы Анкары, предположившие, что Эрдоган вступил в тайный сговор с западными политиками: Турция примет беженцев, а взамен получит преференции (деньги, контроль над аэропортом Кабула и прочее).

«У Брюсселя есть план подкупа Турции, чтобы удержать беженцев из Афганистана подальше от Европы. Оценки показывают существование риска, что 500 000 или миллион афганских беженцев прибудут», — сказал Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган отверг такие домыслы 10 августа, заявив, что Турция не является «проходным двором» для нелегальных мигрантов и что слухи об огромном притоке афганцев преувеличены в соцсетях. Глава государства также напомнил о строительстве стены на границе с Ираном и Ираком для предотвращения проникновения нелегалов. По его словам, значительное число афганцев, незаконно прибывающих в восточные провинции страны, депортируют обратно на родину.

Тем не менее едва ли доводы Эрдогана смогли убедить турок поверить властям. Нежелание видеть в своем государстве беженцев из стран Востока растет в республике с каждым днем. Инцидент с убийством молодого человека в Анкаре стал последней каплей, заставившей многих турок выйти на улицы или «протестовать» в Интернете.

Однако это далеко не единственный случай проявления открытой ксенофобии. С 2011 года в стране было зафиксировано не менее 246 отдельных инцидентов, связанных с агрессией местных жителей в отношении выходцев из Сирии.

Турция более 100 лет практически без перерыва принимает сотни тысяч мигрантов. Если болгар, албанцев, боснийцев и других страна интегрировала почти без проблем, то с началом арабской миграции из Ирака, а потом из Сирии система дала сбой. Казалось бы, соседние народы имеют много общего: историческое прошлое, религия (ислам суннитского толка), география, культурный бэкграунд. Однако за десятилетие турки не воспринимают сирийцев к «своих».

Стоит ли ожидать, что афганцы, гораздо более далекий от турок народ, смогут интегрироваться в турецкое общество? Очевидно, нет. Поэтому республику, вероятно, ждут новые погромы мигрантов, а рейтинг Эрдогана и его окружения будет падать из-за излишнего гостеприимства и нежелания менять как миграционную, так и внешнюю политику.

Легитимные власти Сирии на разных платформах заявляют о готовности принять своих граждан на родине и помочь им вернуться к нормальной жизни. Реверанс Эрдогана в сторону официального Дамаска, а не радикальной и бесперспективной оппозиции мог бы помочь Анкаре избавиться от проблемы беженцев. Но нужно ли это президенту Турции? Или же ему выгодно шантажировать европейцев мигрантами, требовать финансовую помощь и другие привилегии, а кроме того удерживать контроль над северными территориями Сирии? Эти вопросы остаются открытыми. 

В то же время проявление радикального национализма среди турок, которое подогревает оппозиция, не может принести положительных плодов. Многонациональная Анатолия, приютившая на своей территории множество культур и народов, никогда не станет моноэтнической. Перекладывание всех имеющихся проблем Турции на сирийцев и афганцев — это хороший повод для оппозиции лишний раз упрекнуть власти и заработать очки в предвыборной гонке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / На пороховой бочке: почему антисирийские беспорядки в Анкаре неслучайны
турция анкара сирийские беженцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru