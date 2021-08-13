На пороховой бочке: почему антисирийские беспорядки в Анкаре неслучайны

Несколько дней назад в Анкаре произошли крупные беспорядки. Местные жители стали громить торговые лавки и машины сирийцев в ответ на убийство молодого турка.

Инцидент не стал случайностью: антимиграционные настроения в Турции растут день ото дня. Теперь к проблеме засилья сирийских беженцев добавилась еще одна головная боль: ежедневно в республику нелегальным путем прибывают порядка тысячи афганцев.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, с чем связан рост ксенофобии в Турции и почему проблема является ключевой для руководства страны.

Ankara Altındağ’da Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıda polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin



AYRINTILAR ▶️ https://t.co/tUB4zZrCRp pic.twitter.com/UbYBn2sag9 — Kronos (@KronosHaber) August 12, 2021

Резня на окраине Анкары

Поздно вечером 10 августа в Анкаре по неизвестным причинам между двумя группами — местными турецкими жителями и выходцами из Сирии — возникла потасовка, в результате чего тяжелые ножевые ранения получили два турка. По некоторым данным, двое молодых граждан республики сделали замечание сирийцам, после чего иностранец ранил их ножом.

Очевидцы вызвали скорую помощь, юношей госпитализировали. Спустя несколько часов один из них, Эмирхан Ялчин, получивший ранение в грудь, скончался в больнице в возрасте 18 лет, лечение другого, Али Ясина Гюлера, продолжается.

Узнав о ранении двух турок, несколько десятков разгневанных жителей квартала Батталгази в районе Алтындаг сразу устроили шествие к домам, где компактно проживают мигранты. Они стали громить машины и лавки выходцев из Сирии. С целью разгона недовольных в беспорядки вмешалась полиция.

Ankara Altındağ'da Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grubun 2 genci bıçakladığı iddiası var. Mahalleli olayın ardından Suriyelilerin bulundukları bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Öfkeli vatandaşları çevik kuvvet engellemeye çalışıyor. pic.twitter.com/ZhBX41X2Ra — Aykırı (@aykiricomtr) August 10, 2021

На утро 11 августа администрация губернатора провинции Анкара опубликовала пресс-релиз, сообщив об инциденте и задержании двух иностранных граждан. Согласно заявлению, местные органы инициировали расследование произошедшего. Кроме того, в СМИ тогда появилась информация о смерти Эмирхана Ялчина, что только подлило масла в огонь.

На ситуацию серьезно повлияли комментарии в соцсетях. Так, один из главных противников политики открытых дверей, лидер движения «Аййылдыз» Умит Оздаг посетил больницу, где проходит лечение выживший юноша, и опубликовал несколько постов со следующим посылом: все сирийцы — зло, они мешают жить благородной турецкой нации.

Suriyeli katil ve Türk şehit. Şehit çünkü aydınlatma direklerini küfrederek tekmeleyen bu hayvanı, "aileler var yüksek sesle küfretme ve devlet malını tekmeleme, polise haber veririm" dediği için katledildi. Kamu huzurunu ve devlet malını savunduğu için bıçaklandı. Şehit oldu. pic.twitter.com/sehiILCcLy — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 11, 2021

Разного рода видео и фото, выставляющие сирийских и афганских беженцев в плохом свете, также вызвали серьезное раздражение у турок. В частности, ролик, на котором двое молодых людей водружают флаг Афганистана на одном из пляжей, подогрел антимиграционные настроения в республике. Согласно СМИ, видео было снято на одном из частных пляжей в Аланье.

Görüntüler Antalya Alanya'dan... Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 2 şahıs, özel plajda Afganistan bayrağını böyle göndere çekti. pic.twitter.com/aQ0PRsP3kV — Aykırı (@aykiricomtr) August 11, 2021

Турецкий бунт

В результате в ночь с 11 на 12 августа сотни турок вновь вышли на улицы района Алтындаг, расположенного на окраине Анкары и известного консервативными взглядами его обитателей. На снимках в социальных сетях были запечатлены десятки орущих мужчин, прорывающихся через полицейские кордоны, а затем громящих автомобили и магазины, предположительно принадлежащие сирийским семьям. Примечательно, что толпа, атакующая мусульман, кричала: «Во имя Аллаха, Аллах велик».

Mültecilere tekbirlerle saldırı!



Altındağ İlçesi'nde Suriyeli mültecilere yönelik saldırılar ikinci gününde de devam ediyor.



Suriyeli mültecilere saldırmaya çalışanların "Ya Allah bismillah, allahu ekber" diye bağırdığı duyuluyor. pic.twitter.com/lLGUncJ8Fn — Mülteci Medyası (@multecimedyasi) August 11, 2021

Местные жители бросали камни в дома мигрантов и пытались нанести им материальный и физический ущерб. В частности, в Сети были распространены кадры о сирийском мальчике, получившем ранения в результате нападения разъяренной толпы. Сообщается, что в ребенка попали камнем.

Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz.

Yapmayın! pic.twitter.com/61TXqRGqJa — Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 11, 2021

Изначально полиция Анкары заявила, что задержала 76 человек, которые участвовали в беспорядках и распространяли фальшивые новости в социальных сетях для провокаций. Согласно сообщению, 38 из них ранее имели судимости за грабежи, нападения и хранение наркотиков. Местные правоохранители полицейские 13 августа задержали еще 72 человека за подогрев радикальных настроений в интернете.

12.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️



Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur. pic.twitter.com/NRC1aAAlrE — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) August 12, 2021

Причины агрессии

В настоящее время в Турции проживает порядка 3,7 млн сирийцев, что делает ее крупнейшей страной в мире, принимающей беженцев. Эти люди составляют 5% от примерно 83-миллионного населения республики.

В последнее время турецкая гостеприимность начала иссякать на фоне роста безработицы, растущей инфляции и всеобщего ощущения, что страну захватывают сирийцы. Подобные мысли на самом деле парадоксальны, ведь территории на севере Сирии удерживаются солдатами ВС Турции и подконтрольные им группировки боевиков, входящие в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), а не наоборот.

Из этого можно сделать вывод, что вектор президента Реджепа Тайипа Эрдогана обрел обратный эффект: жертвами агрессивной внешней политики Анкары оказались не столько сирийцы, сколько сами турки.

«Образованные [сирийцы] уезжают в Европу, а мы остаемся с отбросами — дикарями, которые широко расставляют ноги, ковыряют в носу и громко разговаривают с оравой детей в общественном транспорте. Мы стали меньшинством на нашей собственной земле», — отмечает Серап Озтюрк, светская домохозяйка из стамбульского района Гезтепе.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın hakimleri şimdi siz, #Altındağ da kardeşlerimizi bıçaklayan, canı sıkıldığında ülkesine giden, sahillerde devletimizin imkanlarıyla nargile içen, barınan bu suriyeli mültecileri serbest mi bırakacaksınız? pic.twitter.com/TMXErHyQCH — İbrahim Bulut (@ibrahimbulutt1) August 11, 2021

Сторонники секулярной Турции, как правило, голосуют за «Республиканскую народную партию» (РНП), лидер которой Кемаль Кылычдароглу совсем недавно заявил, что отправит сирийцев на родину, если его фракция придет к власти через два года. По словам политика, это станет одним из пяти приоритетов в работе его правительства.

«Мы восстановим наши отношения с сирийским руководством и направим посла в Дамаск, — сказал он в своем видеообращении. — Я получу финансирование от стран Евросоюза для строительства школ и предприятий для сирийцев».

İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim. pic.twitter.com/5kE4csutCo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

При этом Реджеп Тайип Эрдоган, сторонник консервативной линии, заявил, что не вышлет сирийцев из страны, пока находится у власти. Но и сами «гости» уже привыкли к Турции. Согласно исследованиям, не более четверти сирийцев говорят, что хотят вернуться.

Спорадические напоминания Эрдогана о 50 млрд долларов, которые Анкара потратила на беженцев, и случайные намеки на то, что им может быть предоставлено турецкое гражданство, лишь подогревают оппозиционные настроения.

Не изменилось и отношение Европейского союза (ЕС) к Турции как к главному убежищу для сирийцев и других мигрантов. С 2016 года блок выделяет Анкаре миллиарды долларов на содержание «гостей» из соседних стран.

أتراك ينشرون هاشتاغ تحت اسم لا تلمسوا أخي #KardeşimeDokunma ينتقد ردة فعل بعض الشبان الأتراك في أنقرة وهجومهم على منازل وممتلكات السوريين pic.twitter.com/0ix9pIaMDP#KardesimeDokunma pic.twitter.com/KXyroGvbsQ — فياض ابوراس (@feadaboras) August 11, 2021

Как уже упоминалось ранее, новую волну недовольства в республике вызвало массовое прибытие в Турцию афганцев, которые бегут от сил радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), ведущего активное наступление по всей территории страны. По оценкам, от 500 до 1500 выходцев из южноазиатского государства ежедневно проникают в страну через Иран. Эти цифры, вероятно, продолжат расти по мере того, как боевики будут продвигаться по территории страны. Так, талибы уже захватили Кандагар и Герат, второй и третий по величине города соответственно.

На этом фоне премьер-министр Австрии Себастьян Курц заявил в конце июля, что Турция считается «более подходящим местом» для размещения афганцев, чем Германия, Австрия или Швеция. Такое утверждение весьма разозлило оппозиционные силы Анкары, предположившие, что Эрдоган вступил в тайный сговор с западными политиками: Турция примет беженцев, а взамен получит преференции (деньги, контроль над аэропортом Кабула и прочее).

«У Брюсселя есть план подкупа Турции, чтобы удержать беженцев из Афганистана подальше от Европы. Оценки показывают существование риска, что 500 000 или миллион афганских беженцев прибудут», — сказал Кемаль Кылычдароглу.

Kılıçdaroğlu uyardı: 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riski var. Bunun için Brüksel’in Afganistan’dan kaçan sığınmacıları Avrupa’dan uzak tutmak için, Türkiye’ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığı var.

https://t.co/7kJwQvbZxE pic.twitter.com/cw2yMMoSwP — Patronlar Dünyası (@patronlar) July 25, 2021

Эрдоган отверг такие домыслы 10 августа, заявив, что Турция не является «проходным двором» для нелегальных мигрантов и что слухи об огромном притоке афганцев преувеличены в соцсетях. Глава государства также напомнил о строительстве стены на границе с Ираном и Ираком для предотвращения проникновения нелегалов. По его словам, значительное число афганцев, незаконно прибывающих в восточные провинции страны, депортируют обратно на родину.

Rejecting claims of a flow of irregular migrants on Turkey's eastern borders, President Erdoğan says the country has been taking all necessary stepshttps://t.co/n2HaBFWb2q — DAILY SABAH (@DailySabah) August 12, 2021

Тем не менее едва ли доводы Эрдогана смогли убедить турок поверить властям. Нежелание видеть в своем государстве беженцев из стран Востока растет в республике с каждым днем. Инцидент с убийством молодого человека в Анкаре стал последней каплей, заставившей многих турок выйти на улицы или «протестовать» в Интернете.

Однако это далеко не единственный случай проявления открытой ксенофобии. С 2011 года в стране было зафиксировано не менее 246 отдельных инцидентов, связанных с агрессией местных жителей в отношении выходцев из Сирии.

Турция более 100 лет практически без перерыва принимает сотни тысяч мигрантов. Если болгар, албанцев, боснийцев и других страна интегрировала почти без проблем, то с началом арабской миграции из Ирака, а потом из Сирии система дала сбой. Казалось бы, соседние народы имеют много общего: историческое прошлое, религия (ислам суннитского толка), география, культурный бэкграунд. Однако за десятилетие турки не воспринимают сирийцев к «своих».

why are Afghans in Turkey?



The Trump administration has made it nearly impossible for Afghans who aided U.S. troops to claim asylum in the United States. Instead, thousands who aided… https://t.co/aifwDx0ali — joe cool???? (@joe_m26) March 9, 2020

Стоит ли ожидать, что афганцы, гораздо более далекий от турок народ, смогут интегрироваться в турецкое общество? Очевидно, нет. Поэтому республику, вероятно, ждут новые погромы мигрантов, а рейтинг Эрдогана и его окружения будет падать из-за излишнего гостеприимства и нежелания менять как миграционную, так и внешнюю политику.

Легитимные власти Сирии на разных платформах заявляют о готовности принять своих граждан на родине и помочь им вернуться к нормальной жизни. Реверанс Эрдогана в сторону официального Дамаска, а не радикальной и бесперспективной оппозиции мог бы помочь Анкаре избавиться от проблемы беженцев. Но нужно ли это президенту Турции? Или же ему выгодно шантажировать европейцев мигрантами, требовать финансовую помощь и другие привилегии, а кроме того удерживать контроль над северными территориями Сирии? Эти вопросы остаются открытыми.

В то же время проявление радикального национализма среди турок, которое подогревает оппозиция, не может принести положительных плодов. Многонациональная Анатолия, приютившая на своей территории множество культур и народов, никогда не станет моноэтнической. Перекладывание всех имеющихся проблем Турции на сирийцев и афганцев — это хороший повод для оппозиции лишний раз упрекнуть власти и заработать очки в предвыборной гонке.

1 Организация запрещена на территории РФ.