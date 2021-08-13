Общественник Калягина оценила отношение россиян к экологической ситуации в стране

Санкт-Петербург, 13 августа. Россияне стали чаще прислушиваться к мнению общественников об экологических нормах, рассказала член президиума Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.

Жители РФ скептически относились к теме изменений климата, однако на данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону. Причина тому — обрушившаяся на регионы страны стихия. Население стало прислушиваться к экспертам, которые говорят о необходимости снизить антропогенную нагрузку. По отношению людей к аномальной погоде этим летом можно сделать вывод, что граждане неравнодушны, отметила общественница.

«Большое количество мероприятий проводили по снижению антропогенной нагрузки в лесах, захламлению лесов. Очень неравнодушны жители Санкт-Петербурга были по ситуации с газонами — растительность пожелтела, но мы с этим справились, ситуация сейчас в норме. Люди прислушиваются все больше и больше», — подчеркнула Калягина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эфир на тему «Почему экопропаганда не спасает российские заповедники от свалок» начался в Медиагруппе «Патриот» 13 августа в 11:00 часов. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы, связанные с защитой окружающей среды, а также причины участившихся природных катаклизмов.