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Президент ФРГ Штайнмайер выступил на церемонии в годовщину строительства Берлинской стены

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:25
Политика
Президент ФРГ Штайнмайер выступил на церемонии в годовщину строительства Берлинской стены
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Берлин, 13 августа. Народ Германии должен помнить о Берлинской стене и о мирной революции, ознаменовавшей ее падение, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выступление Штайнмайера прошло в ходе церемонии, приуроченной к 60-летию установки заграждения, разделившего Берлин на Восточный и Западный, а Германию — на ФРГ и ГДР. Как подчеркнул немецкий политик, Берлинская стена должна навсегда остаться в народной памяти в назидание, а не просто стать в один ряд с другими историческими событиями.

«Это по-прежнему вызов для нас — сегодня и завтра. Свобода и демократия не даются просто так, их никогда не достичь за один раз. За свободу и демократию нужно бороться, но и защищать их и беречь», — отметил Штайнмайер.

Берлинская стена была возведена в 1961 году. За 28 лет ее существования более 100 человек погибли при попытке ее пересечь. Заграждение было разрушено 9 ноября 1989 года — остались лишь некоторые фрагменты, которые, по мнению немецких властей, имеют историческую и культурную ценность.

Пока президент Германии Штайнмайер выступал на церемонии, кабмин ФРГ анонсировал поездку канцлера Ангелы Меркель в Москву 20 августа. В Кремле поделились деталями будущей встречи Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

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штайнмайер фрг германия история гдр берлинская стена
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