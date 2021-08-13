Трюдо готовит в Канаде досрочные парламентские выборы



Оттава, 13 августа. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует провести внеочередные выборы 20 сентября, чтобы получить большую поддержку в парламенте. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника.

Trudeau planning snap elections for September: report https://t.co/bAzgmTHatQ pic.twitter.com/gQ3tCTbwUp — The Hill (@thehill) August 12, 2021

Трюдо намерен воспользоваться успешной политикой по борьбе с пандемией коронавируса, чтобы создать правительство большинства.

По словам анонимных источников, премьер-министр сделает официальное объявление 15 августа. Его помощники неоднократно заявляли, что правящая Либеральная партия проведет выборы до конца 2021 года, на два года раньше намеченного срока.

У Трюдо на данный момент правительство меньшинства, из-за чего премьеру приходится полагаться при принятии решений на оппозицию. В последние месяцы он уже жаловался на сопротивление со стороны других партий.

Администрация Трюдо потратила огромные суммы на защиту населения от последствий пандемии COVID-19. Либералы также планируют в течение следующих трех лет выделить еще 80 млрд долларов (примерно 3–4% от ВВП) на восстановление экономики.

Трюдо пришел к власти в 2015-м, получив большинство из 338 мест в Палате общин. Однако в 2019 году его новый кабинет стал правительством меньшинства, после того как в Сети распространилась фотография премьера в коричневом гриме на лице и теле, признанная расистской.

«Обстоятельства существенно изменились с 2019 года. Нам нужно знать, поддерживают ли канадцы наши планы по восстановлению экономики», — отметил один из источников.

По словам оппозиционеров, голосование представляет собой «ненужный и рискованный шаг», учитывая усиление четвертой волны COVID-19.

Canada's chief public health officer says the country is now in the midst of a fourth wave of the COVID-19 pandemic.https://t.co/KkAh6evvSg pic.twitter.com/WdVlb4OYXA — CP24 (@CP24) August 12, 2021

«Трюдо сделал своим приоритетом эти корыстные летние выборы и попытку захватить власть», — заявил лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх.

На данный момент Канада является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации населения от COVID-19. По словам министра закупок Аниты Ананд, страна получила более 66 млн доз препаратов от коронавируса, что достаточно для иммунизации каждого желающего.

По результатам опроса общественного мнения Abacus, за либералов готовы проголосовать 37% избирателей, а за консерваторов — 28%. Исследование показало, что Трюдо имеет большие шансы вернуть контроль в парламенте.