Трюдо готовит в Канаде досрочные парламентские выборы

Оттава, 13 августа. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует провести внеочередные выборы 20 сентября, чтобы получить большую поддержку в парламенте. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника.

Трюдо намерен воспользоваться успешной политикой по борьбе с пандемией коронавируса, чтобы создать правительство большинства.

По словам анонимных источников, премьер-министр сделает официальное объявление 15 августа. Его помощники неоднократно заявляли, что правящая Либеральная партия проведет выборы до конца 2021 года, на два года раньше намеченного срока.

У Трюдо на данный момент правительство меньшинства, из-за чего премьеру приходится полагаться при принятии решений на оппозицию. В последние месяцы он уже жаловался на сопротивление со стороны других партий.

Администрация Трюдо потратила огромные суммы на защиту населения от последствий пандемии COVID-19. Либералы также планируют в течение следующих трех лет выделить еще 80 млрд долларов (примерно 3–4% от ВВП) на восстановление экономики.

Трюдо пришел к власти в 2015-м, получив большинство из 338 мест в Палате общин. Однако в 2019 году его новый кабинет стал правительством меньшинства, после того как в Сети распространилась фотография премьера в коричневом гриме на лице и теле, признанная расистской.

По словам оппозиционеров, голосование представляет собой «ненужный и рискованный шаг», учитывая усиление четвертой волны COVID-19.

Canada's chief public health officer says the country is now in the midst of a fourth wave of the COVID-19 pandemic.https://t.co/KkAh6evvSg pic.twitter.com/WdVlb4OYXA