Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 13 августа. Официальные курсы доллара и евро на выходные, а также понедельник снижены Центробанком РФ.

Американская валюта с расчетами «завтра» упала на 9,50 копейки, курс составил 73,4721 рубля за доллар. В то же время европейская валюта понижена на 12,62 копейки — до 86,2195 рубля за евро.

Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее рассказал, каким будет курс рубля на конец августа. Несмотря на то, что последний месяц лета зачастую сложный для российской валюты, она не будет сдавать свои позиции. Рубль получает поддержку за счет высоких цен на нефть и роста ключевой ставки ЦБ РФ.