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МИД России поддержал сокращение доли доллара в национальных резервах
Экономика
МИД России поддержал сокращение доли доллара в национальных резервах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Положение страны окажется более стабильным, если долларовая составляющая будет сведена к минимуму, полагают в дипломатическом ведомстве.

Экономика Российской Федерации может быть подвергнута дополнительным рискам, если существенная доля средств продолжит оставаться в американской валюте. Такое заключение сделано, исходя из экономической ситуации в Соединенных Штатах.

«Целесообразно продолжить работу по дальнейшему сокращению долларовой составляющей в национальных международных резервах. При этом заменить американский доллар можно иными валютами», — приводит ТАСС сообщение департамента информации и печати МИД.

Представители ведомства добавили, что в будущем роль такого актива смогут выполнять «некие цифровые активы». Пока этого не случилось, другие страны пристально наблюдают за финансовой политикой России. Одним из потенциальных выгодополучателей дедолларизации может стать Китай, если предложит хранить резервы в юанях.

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Все новости / Экономика / МИД России поддержал сокращение доли доллара в национальных резервах
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