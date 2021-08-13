Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 15:07
15:07
Происшествия
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва пассажирского автобуса
15:06
Шоу-бизнес
Валя Карнавал удивилась подарку Долиной после скандала
15:06
Шоу-бизнес
Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
15:05
Латинская Америка
Брокер наркобаронов: как кровная месть привела албанца Агима Черму к миллиардам в Колумбии
15:04
Общество
Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года
15:03
Общество
Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
15:02
Общество
Сотрудники МЧС спасли оставленных в Приамурье хозяевами домашних питомцев
15:02
Экономика
Финансовый маркетплейс будет доступен в России до конца 2021 года
15:02
Политика
МИД России объяснил BBC причину непродления визы для журналистки Рейнсфорд
15:00
ФАН-ТВ
Систему Face Pay начали тестировать в московском метро
Все новости

Пережившую кому МакSим сегодня выпишут из больницы

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:15
Общество
Пережившую кому МакSим сегодня выпишут из больницы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 13 августа. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) готовится выписаться из больницы 13 августа, сообщила представитель исполнительницы.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — отметила представитель пережившей кому звезды РИА Новости.

Напомним, МакSим попала в больницу в середине июня. После госпитализации певицу, у которой обнаружили тяжелое воспаление легких, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, при этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат. Исполнительница находилась без сознания более 1,5 месяца.

Несколько дней назад Максимову перевели из реанимации в обычную палату. Артистке предстоит длительное восстановление. Из-за болезни знаменитость не сможет петь и выступать на концертах в течение года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пережившую кому МакSим сегодня выпишут из больницы
певица знаменитости макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru