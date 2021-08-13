Пережившую кому МакSим сегодня выпишут из больницы

Москва, 13 августа. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) готовится выписаться из больницы 13 августа, сообщила представитель исполнительницы.

«Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому», — отметила представитель пережившей кому звезды РИА Новости.

Напомним, МакSим попала в больницу в середине июня. После госпитализации певицу, у которой обнаружили тяжелое воспаление легких, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, при этом тесты на коронавирус давали отрицательный результат. Исполнительница находилась без сознания более 1,5 месяца.

Несколько дней назад Максимову перевели из реанимации в обычную палату. Артистке предстоит длительное восстановление. Из-за болезни знаменитость не сможет петь и выступать на концертах в течение года.