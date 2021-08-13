В Кремле поддержали стремление «Альянса патриотов Грузии» наладить связи с Россией

Москва, 13 августа. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Москва разделяет призыв «Альянса патриотов Грузии» к улучшению двусторонних отношений. В Тбилиси остались здравомыслящие политические силы, несмотря на действия русофобов и радикалов.

В пресс-службе Кремля добавили, что Москва также озабочена нынешним состоянием двусторонних связей.

Ранее глава правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси не намерен налаживать отношения с Москвой. Причиной является ситуация с Абхазией и Южной Осетией.