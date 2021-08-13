«Тюрем не хватит»: на Украине за долги по коммуналке будут отнимать жилье и свободу 

Украинское правительство в очередной раз предупредило граждан о том, что после снятия карантинных ограничений по COVID-19 абсолютное большинство задолжавших за услуги ЖКХ будет обязано погасить свои долги в течение двух месяцев. Тех, кто не сможет или не захочет оплатить соответствующую задолженность, ждут так называемые показательные санкции. В чем суть новой идеи официального Киева и чем ее воплощение в жизнь чревато для миллионов жителей Украины, выяснял корреспондент ФАН.

По данным Министерства социальной политики Украины, на сегодняшний день общая задолженность украинских потребителей за газ, тепло и электроэнергию превышает 62 млрд гривен (около 169 млрд рублей). Ранее Киев объявлял о введении «долговых каникул» на период пандемии COVID-19 — фактическим должникам якобы не начислялись проценты по просроченным выплатам, а жилищные субсидии назначались даже злостным неплательщикам. Впрочем, на местах такая инициатива не сработала: даже в условиях упомянутых ограничений пеня по квартирным долгам росла в геометрической прогрессии, а отказы в выделении социальной помощи стали обыденным явлением.

Согласно официальной информации, карантин по COVID-19 на Украине будет снят 31 августа нынешнего года, а уже с 1 сентября региональные органы власти и даже частные структуры получат право взыскивать с потребителей подобные долги по своему усмотрению.

Что подразумевается под формулировкой «по своему усмотрению», в кабинете министров не уточнили. В этой связи украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ограничился дежурной фразой:

«Мы работаем над тем, чтобы минимизировать сумму задолженности населения перед энергетическими компаниями».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Как утверждают независимые аналитики, уже через две недели государство «развяжет руки» как представителям тех же энергетических компаний, так и коллекторам.

«Субсидии на оплату услуг коммуналки будут лишены те граждане, которые задолжали за газ, свет или тепло всего 340 гривен (925 рублей. — Прим. ФАН), — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей куратор общественной организации «Самоконтроль» Станислав Головин. — Кроме того, если общая сумма долга по ЖКХ у конкретно взятого человека превысит 120 тысяч гривен, он будет немедленно выселен с занимаемой им жилплощади».

Головин подчеркнул, что, таким образом, в обозримом будущем фонд вторичного жилья на Украине пополнится не только однокомнатными квартирами в хрущевках, но и апартаментами в центральных районах крупных городов.

«Неужели ни президента, ни премьера нашей страны не интересует вопрос, скольким же людям тогда придется жить в палатках?» — патетически вопрошает общественник.

Дальше — больше. Предполагается, что целый ряд «злостных неплательщиков» будет привлечен к уголовной ответственности.

«По всей видимости, в данном конкретном случае речь идет о статье «Мошенничество», — констатировал киевский юрист Виктор Барчук. — Дескать, люди пользуются коммунальными услугами бесплатно, обманывая и государство, и компании-провайдеры. Следовательно, «обманщикам» грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. Вот только непонятно, по какому принципу у нас будут сажать должников: среди этой категории граждан есть и пенсионеры, и даже инвалиды. Помимо прочего, в мошенничестве будут обвинены сотни тысяч безработных. Идея посадить всех их за решетку обречена на провал: для этого на Украине попросту не хватит тюрем».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Тем временем рядовые граждане уже получают предупреждения о необходимости скорейшего погашения долга по коммуналке, причем эти предупреждения нередко сопровождаются угрозами.

«Мне позвонили со станции [районной] теплосети и сказали, что, если я не заплачу все деньги по квитанциям к 1 сентября, меня вышвырнут из хаты и пропишут туда наркоманов, — сетует жительница Черниговской области Мария Тимофеевна. — Еще говорят, что по мне плачет тюрьма. Стоило мне прожить 85 лет, чтобы услышать такие слова?»

Мария Тимофеевна, чей долг за отопление и газ в общей сложности составляет 50 тысяч гривен, резюмировала:

«В тюрьме я не выживу, лучше бы я умерла от коронавируса».

Как бы там ни было, президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном выступлении пообещал разработать новую программу социальной поддержки населения. Правда, для этого властям страны нужно получить очередной транш кредита от Евросоюза и США.