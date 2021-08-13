Кончилась бумага: оппозиционные СМИ Никарагуа обвинили Ортегу в экономическом давлении

Манагуа, 13 августа. Редакция известной никарагуанской оппозиционной газеты La Prensa сообщает о временной приостановке издания печатной версии газеты в связи с задержанием таможней страны партии газетной бумаги, необходимой для печати.

По заявлению представителей газеты, в связи со сложившейся ситуацией издание La Prensa и дочерняя газета Hoy продолжат работу в электронном режиме. Редакция связывает происходящее с политическим давлением со стороны президента страны Даниэля Ортеги, которое связано с гражданской позицией журналистов, критикующих действующее правительство.

«В очередной раз диктатура Ортеги—Мурильо лишила нас нашей газеты. Пока они не выпустят сырье, мы не сможем продолжить издавать печатное издание», — говорится в редакционной статье «La Pensa», со ссылкой на жену президента Ортеги и по совместительству вице-президента Росарио Мурильо.

В издании сообщают, что текущий случай задержки таможенного оформления бумаги стал не первым. По словам журналистов, подобные случаи проволочек происходили неоднократно в течение последних нескольких лет, однако теперь представители прессы напрямую обвинили в происходящем президента Ортегу, называя происходящее новым видом цензуры.

Редакция газеты La Prensa обратилось к Межамериканскому обществу печати (SIP), а также к «международному демократическому сообществу» с просьбой оказать содействие в решении вопроса. Также журналисты призвали неравнодушных граждан подписаться на электронную версию издания.

Власти США и ЕС обвиняют правительство Даниэля Ортеги в проводимой в стране кампании давления на оппозицию в связи с арестом ряда кандидатов от оппозиции, которые были арестованы в преддверии предстоящих в стране президентских выборов, запланированных на 7 ноября.

В Никарагуа отвергают обвинения и называют требования освободить задержанных вмешательством во внутренние дела страны, в связи с чем власти Никарагуа отозвали для консультаций послов республики в Аргентине, Колумбии, Мексике и Коста-Рике.