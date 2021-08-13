Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:36
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
16:14
Экономика
Эксперт Легостаева заявила о лидерстве России во внедрении цифровых технологий
16:12
Армия
В Белоруссии раскрыли сценарий маневров «Запад-2021»
Все новости

Эфир: Слово против слова — как запреты могут спасти россиян от морального разложения
Общество
Эфир: Слово против слова — как запреты могут спасти россиян от морального разложения
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 13 августа, с 14:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят традиционные пятничные дебаты «Слово против слова» на тему угрозы разложения российского общества.

Эта тема выбрана неспроста. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» назвал разложение общества одной из самых страшных угроз России. Как сказал генерал армии, внешние угрозы России — понятны:

«Мы знаем, как этому противостоять и бороться».

Но в последние десятилетия появилась тенденция к разложению общества, и это, по его словам, — основная опасность для любой страны.

Опасность — в том, что разложением россиян недруги занимаются целенаправленно.

«Чтобы у нас был внутренний раздрай, чтобы мы начали в конце концов враждовать по национальному, религиозному, сословному признаку, чтобы мы начали заниматься самоедством  — изнутри разваливать нашу страну», — пояснил Шойгу.

Могут ли запреты и ограничения стать оружием против разложения российского общества?

Об этом в студии «Патриота» дискутируют участники дебатов «Слово против слова»:

  • актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский;
  • режиссер документального кино Сергей Надеин.

Сценарий ток-шоу предполагает три этапа мероприятия:

  • вопросы от ведущего;
  • вопросы участников друг другу;
  • вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале будет размещена видеозапись дебатов и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится почти неделю — до четверга, 19 августа, включительно. В пятницу, 20 августа, редакция ФАН опубликует имя победителя.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Слово против слова — как запреты могут спасти россиян от морального разложения
дебаты медиагруппа патриот слово против слова алексей чардымский сергей надеин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru