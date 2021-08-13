Эфир: Слово против слова — как запреты могут спасти россиян от морального разложения

В пятницу, 13 августа, с 14:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят традиционные пятничные дебаты «Слово против слова» на тему угрозы разложения российского общества.

Эта тема выбрана неспроста. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» назвал разложение общества одной из самых страшных угроз России. Как сказал генерал армии, внешние угрозы России — понятны:

«Мы знаем, как этому противостоять и бороться».

Но в последние десятилетия появилась тенденция к разложению общества, и это, по его словам, — основная опасность для любой страны.

Опасность — в том, что разложением россиян недруги занимаются целенаправленно.

«Чтобы у нас был внутренний раздрай, чтобы мы начали в конце концов враждовать по национальному, религиозному, сословному признаку, чтобы мы начали заниматься самоедством — изнутри разваливать нашу страну», — пояснил Шойгу.

Могут ли запреты и ограничения стать оружием против разложения российского общества?

Об этом в студии «Патриота» дискутируют участники дебатов «Слово против слова»:

актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский ;

; режиссер документального кино Сергей Надеин.

Сценарий ток-шоу предполагает три этапа мероприятия:

вопросы от ведущего;

вопросы участников друг другу;

вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале будет размещена видеозапись дебатов и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится почти неделю — до четверга, 19 августа, включительно. В пятницу, 20 августа, редакция ФАН опубликует имя победителя.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.