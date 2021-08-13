Олимпийская чемпионка Ласицкене прокомментировала ситуацию с Магучих

Москва, 13 августа. Победительница в прыжках в высоту на 32-х летних Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене выразила поддержку в адрес легкоатлеток с Украины.

Скандальная ситуация, основанная на политических взглядах, произошла сразу же после соревнований в Японии. Мария Ласицкене, ставшая Олимпийской чемпионкой, сфотографировалась с бронзовым призером Ярославой Магучих, которая представляла Украину. Девушки держали флаги своих стран. После олимпийского турнира украинская спортсменка поделилась изображением у себя на странице в Instagram, за что получила порцию критики на родине. Сама Ласицкене в своих социальных сетях поддержала украинку и всех остальных спортсменок из этой страны.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», — заявила Ласицкене у себя в Instagram.

Сборная России завершила Олимпиаду в Токио на пятом месте в неофициальном медальном зачете. В активе спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил вознаграждение за медали Олимпиады в Токио. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте кабмина, за каждую золотую медаль Олимпиады полагается выплата в размере 4 миллионов рублей. За серебряную медаль предусмотрена награда в 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,7 миллиона.