Вадим Манукян в программе «Вести» оценил высылку из России сотрудника BBC

Москва, 13 августа. Причиной высылки из России корреспондента московского бюро BBC стали недружественные действия британского СМИ. Таким мнением в программе «Вести» на канале «Россия-24» поделился блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Эксперт прокомментировал новость о том, что корреспондент крупнейшей английской медиакомпании должен покинуть Россию до конца текущего месяца.

«История с Магнитским... Они пытаются вспомнить все, что было тогда, притягивая в сегодняшний день. Пытаются вводить новые санкции. Всем очевидно, как работают западные спецслужбы, МИ-6, ЦРУ. У России уже накипело. Сколько можно заниматься этими вещами! Мы долготерпеливы, но сегодня — скатертью дорога и счастливого пути!» — сказал эксперт.

Отмечается, что данный шаг призван уравновесить ущерб от «дискриминационного положения представителей отечественных СМИ в Великобритании».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что аналитики НАТО создали центры стратегической пропаганды. По его словам, их деятельность направлена на ведение подрывной идеологической войны против России.