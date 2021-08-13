Корректировка прогноза МЭА вызвала снижение цен на нефть

Москва, 13 августа. Международное энергетическое агентство вызвало волнения на мировом рынке нефти собственным прогнозом по спросу на черное золото.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре составляет 71,39 доллара за баррель. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на информацию, предоставленную лондонской биржей. Специалисты утверждают, что причиной для снижения стоимости является ухудшенный прогноз по спросу, который озвучили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Организация сделала такую корректировку из-за того, что несколько азиатских стран ввели новые карантинные ограничения на фоне распространения нового штамма COVID-19. Однако обозначенные изменения могут положительно сказаться на глобальной экономике. Если цена на нефть снизится, это может ослабить давление на морские грузоперевозки.