Жилищные проблемы я решил давно: Стеклов развеял слухи о своей бездомности

Звезда сериалов «Солдаты» и «Кадетство», актер Владимир Стеклов в программе «Судьба человека» раскрыл детали непростого развода с бывшей супругой, дочерью знаменитого режиссера Марка Захарова — Александрой. Там он заявил, что после расставания остался без жилья, пишет «Пятый канал». «Принцесса Ленкома», как называли актрису, завладела квартирой, которую подарили Стеклову власти Москвы за особые заслуги в области кино- и театрального искусства.

Несмотря на то, что бывшая супруга «отняла» у него квартиру, актер не держит на нее зла. В интервью ФАН он рассказал, что уже много лет не переживает по поводу несостоявшегося брака.

«Вы знаете, прошло уже 20 лет, у меня давно другая семья, взрослые дети, прошлое меня уже не беспокоит. Кто что думает — я не слушаю, мне это неинтересно. Ну а что касается квартиры, то свои жилищные проблемы я уже давно решил. Вообще, все, что связано с Александрой Захаровой, меня не интересует, не волнует, это в прошлом», — признался Владимир Стеклов.

Global Look Press / Vladimir Myshkin/Russian Look

Брак Стеклова и Захаровой длился девять лет. После развода актер женился еще дважды: на Ольге Земляновой, у них родилась дочь Глафира, а после супругой Владимира Стеклова стала Ирина Дерягина, которая младше его на 33 года.

Собеседник ФАН также поделился своими творческими планами. После перенесенного коронавируса артист не оставил свою профессиональную деятельность.

«Творческие планы мои не изменились, я работаю в театре, также у нас идут съемки кинематографические, но пока это секрет, раскрыть не могу», — рассказал Стеклов.

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