Одесса, 13 августа. Ситуация на Украине обсуждается повсеместно. Российский блогер пообщался со своим однополчанином из Одессы и узнал правду о том, как там живется простым людям.

Российский блогер разместил на своем дзен-канале материал, в котором поделился откровениями своего украинского друга, с которым в 1988-1990 годах служили в армии в Одессе. Общение с приятелем натолкнуло на мысли, что на Украине нет никаких подвижек в лучшую сторону, и в ближайшее время не предвидится.

Одесса — город с миллионным населением, а средняя зарплата составляет 6600 гривен, это около 19 500 российских рублей. Супруга приятеля работает в бюджетной сфере, ее зарплата 4500 гривен. При этом мясо и колбаса стоит порядка 450 рублей за килограмм. Помидоры и другие овощи продают по цене 45 рублей за килограмм, огурцы стоят 30 рублей, вишня 150 рублей. В среднем хлеб можно купить за 45 рублей. Цены на услуги ЖКХ растут регулярно. Газ стоит 9,2 гривны за кубометр, электричество — 1,68 гривен за один киловатт.

Самое заметное и неприятное изменение — это закон о русском языке. В Одессе много русскоговорящих украинцев, но сейчас они находятся в очень сложном положении.

Закон обязал всех должностных лиц и сотрудников предприятий, в том числе сферы торговли и обслуживания, говорить на украинском языке. Учебные заведения перешли на украинский, воспитателей детских садов принудили говорить с детьми на мове. Одессит пожаловался своему другу из России, что жить стало тяжело, а «бежать некуда».

«Русский город, люди просто дискриминированы и унижены по национальному признаку», — возмущается блогер на своем дзен-канале.

С приходом новой власти украинцы ожидали перемен к лучшему, а получили совершенно не это, как считает одессит.

«Что делать — никто не знает, надежда на Россию давно пропала», — сокрушается житель Одессы.

Журналист Петр Акопов изучил социологические опросы, проведенные на Украине и выяснил, что около половины украинской молодежи считают россиян и украинцев одним народом. Акопов отметил, что это вселяет оптимизм.