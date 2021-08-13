Фильм «Турист» о событиях в ЦАР показали по телевидению в Ливане

Бейрут, 13 августа. В Ливане состоялась премьера российского фильма «Турист», рассказывающего о событиях в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Киноленту, дублированную на арабский язык, показали в 9 вечера по местному времени (совпадает с московским) на телеканале LTV.

Накануне в зарубежных СМИ появилась статья сирийского кинокритика Гассана аль-Шарбатджи, написавшего отзыв о фильме «Турист», премьера которого в Сирии прошла несколькими днями ранее.

По словам эксперта, российский фильм затрагивает крайне актуальную для арабского мира тему — борьбу с терроризмом. «Турист» дает понимание, что распространение радикальных экстремистских идей в разных уголках планеты представляет большую опасность. И очень хорошо, что есть кино, которое рассказывает об этом.

«Сирия стала одной из главных жертв распространения терроризма. Для нас эта тема очень важна. В фильме российские инструкторы проводят подготовку местного военного контингента, что в итоге помогает армии ЦАР отражать террористические атаки», — пишет сирийский кинокритик.

Кадр из фильма «Турист» /

Гассан аль-Шарбатджи особо отмечает реалистичную картину происходящего в Центральноафриканской Республике, которую создатели демонстрируют в «Туристе».

«Фильм не только показывает детали военной подготовки и боевых операций, но и отлично демонстрирует, как опыт россиян помогает противостоять терроризму на африканском континенте», — подытоживает эксперт.

Кинолента «Турист» вышла на экраны в мае этого года. Она основана на реальных событиях, происходивших в конце 2020 года в Центральноафриканской Республике. Тогда боевики из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» под руководством экс-президента страны Франсуа Бозизе попытались силой захватить власть. Однако национальная армия республики (FACA) смогла дать им отпор.

Кадр из фильма «Турист» /

Разгромить вооруженные группировки радикалов удалось благодаря подготовке, которую военнослужащие FACA прошли у российских инструкторов. Именно вокруг специалистов из России строится основной сюжет «Туриста».

Ранее киноленту показали по спутниковому ТВ в Сирии, после чего в социальных сетях появилось множество положительных отзывов о картине. Больше всего сирийцам понравились сюжет и боевые сцены, которые были выполнены на высоком уровне.