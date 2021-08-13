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В Госдуме рассказали о рисках возможной поставки вертолетов для армии Афганистана

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:44
Армия
В Госдуме рассказали о рисках возможной поставки вертолетов для армии Афганистана
Из личного архива Юрия Швыткина

Москва, 13 августа. Афганистан запросил у Москвы партию вертолетов для нужд своей армии, однако в Госдуме возможную поставку сочли рискованной из-за ситуации в республике.

Как заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, с учетом продвижения «Талибана»1 (запрещено в РФ) на север Афганистана, предоставленные Россией вертолеты могут попасть не в руки военных, а к боевикам.

«С человеческой точки зрения, конечно, есть необходимость оказания помощи Кабулу в виде, например, тех же вертолетов, но с учетом боевых действий и возможного свержения правительства Афганистана, есть некоторые риски», — рассказал Швыткин «Интерфаксу».

Швыткин подчеркнул, что достаточно обширная территория республики уже под контролем талибов и они пока не намерены идти на переговоры с представителями официальных властей.

В пятницу талибы заявили, что заняли административный центр афганской провинции Урузган. Днем ранее они взяли под свой контроль сразу пять городов, включая второй по величине город республики — Кандагар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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