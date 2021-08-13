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В России хотят отменить запрет на импорт железнодорожных колес из Украины
Экономика
В России хотят отменить запрет на импорт железнодорожных колес из Украины
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 13 августа. Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин рассказал о желании участников рынка вернуть поставки ж/д колес из Украины.

Ряд железнодорожных операторов предлагает вернуть доступ на отечественный рынок украинскому «Интерпайпу». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на слова Дружинина. Инициатива направлена на решение проблемы роста цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).

«Наличие альтернативного производителя, будь то Украина или Китай, позволило бы сгладить эти ценовые колебания», — заявил эксперт.

По итогам года на рынке ожидают профицит ж/д колес. Но из-за того, что операторы массово выводят вагоны из ремонтов на фоне увеличения спроса на грузоперевозки, отмечается образование локального дефицита. Участники рынка опасаются, что ситуация способна усугубиться из-за остановки на профилактику мощностей основных производителей.

Ранее стало известно, что железнодорожники Западного военного округа получили 11 спецплатформ ВПС-770. Новейшая тяжелая техника примет участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

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украина россия железная дорога
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