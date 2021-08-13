Лавров призвал расширить число участников международного диалога по Афганистану

Москва, 13 августа. Москва выступает за расширение числа участников международного диалога по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров призвал мировое сообщество активнее участвовать в разрешении конфликта в Афганистане в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета». Глава российской дипломатии выразил сожаление по поводу того, что диалог между официальным Кабулом и запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан»1 фактически заморожен.

«Москва выступает за расширение участия международных посредников в афганском урегулировании, в том числе за счет Ирана и Индии», — подчеркнул Лавров.

Также министр иностранных дел оценил призыв главы Национального совета по примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы созвать внеочередное заседание СБ ООН. По его мнению, созыв наднационального органа имеет смысл только в том случае, если диалог будет конструктивным.

Глава МИД России во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» подверг жесткой критике внешнюю политику стран коллективного Запада. По мнению дипломата, «судорожные попытки» удержать доминирующие позиции в мире заведут Брюссель и Вашингтон в тупик.

1 Организация запрещена на территории РФ.