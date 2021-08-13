В заповедных местах Владимирской области посчитали краснокнижные растения

Во Владимирской области посчитали все краснокнижные растения, которые растут на берегах водоемов. Было обследовано более 30 пойменных и карстовых озер, сообщают «Владимирские ведомости».

Выяснилось, что на особо охраняемых территориях Владимирской области чаще всего встречается десять цветущих водных растений, два из которых занесено в Красную книгу:

Кувшинка снежно-белая (в Красной книге Владимирской области). Рогульник плавающий, или Водяной орех плавающий, или Чилим, или Чертов орех (в Красной книге). Сабельник болотный. Стрелолист обыкновенный. Телорез обыкновенный, или Телорез алоэвидный. Частуха обыкновенная. Водокрас лягушачий. Ежеголовник всплывающий. Горец земноводный. Сусак зонтичный.

На территории Дюкинского заказника произрастают и орхидеи, которые представляют особенный интерес для экологов.

«Во Владимирской области произрастает 21 вид орхидей. В Дюкинском заказнике самая большая концентрация орхидей — 9 видов. Это очень ценная территория, орхидные растения полюбили Дюкинский заказник из-за выхода известняковых пород», — рассказала журналистам ведущий эксперт отдела информации Дирекции особо охраняемых природных территорий Ирина Митюшина.

Эксперт отметила, что безответственное поведение человека может привести к гибели ценных орхидей. Стихийные свалки, оставленные беспечными туристами, вредят ценным растениям и всей экосистеме Дюкинского заказника. Такую же ситуацию можно наблюдать на других особо охраняемых природных территориях региона. Кроме того, на краснокнижные растения покушаются браконьеры. От их сетей страдают стебли и цветки редких видов.

Сегодня в Красную книгу Владимирской области внесено 164 вида растений. Из них под угрозой исчезновения находится 22 вида, 27 видов сокращаются в численности.