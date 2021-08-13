В заповедных местах Владимирской области посчитали краснокнижные растения

Во Владимирской области посчитали все краснокнижные растения, которые растут на берегах водоемов. Было обследовано более 30 пойменных и карстовых озер, сообщают «Владимирские ведомости».
Выяснилось, что на особо охраняемых территориях Владимирской области чаще всего встречается десять цветущих водных растений, два из которых занесено в Красную книгу:
- Кувшинка снежно-белая (в Красной книге Владимирской области).
- Рогульник плавающий, или Водяной орех плавающий, или Чилим, или Чертов орех (в Красной книге).
- Сабельник болотный.
- Стрелолист обыкновенный.
- Телорез обыкновенный, или Телорез алоэвидный.
- Частуха обыкновенная.
- Водокрас лягушачий.
- Ежеголовник всплывающий.
- Горец земноводный.
- Сусак зонтичный.
На территории Дюкинского заказника произрастают и орхидеи, которые представляют особенный интерес для экологов.
«Во Владимирской области произрастает 21 вид орхидей. В Дюкинском заказнике самая большая концентрация орхидей — 9 видов. Это очень ценная территория, орхидные растения полюбили Дюкинский заказник из-за выхода известняковых пород», — рассказала журналистам ведущий эксперт отдела информации Дирекции особо охраняемых природных территорий Ирина Митюшина.
Эксперт отметила, что безответственное поведение человека может привести к гибели ценных орхидей. Стихийные свалки, оставленные беспечными туристами, вредят ценным растениям и всей экосистеме Дюкинского заказника. Такую же ситуацию можно наблюдать на других особо охраняемых природных территориях региона. Кроме того, на краснокнижные растения покушаются браконьеры. От их сетей страдают стебли и цветки редких видов.
Сегодня в Красную книгу Владимирской области внесено 164 вида растений. Из них под угрозой исчезновения находится 22 вида, 27 видов сокращаются в численности.